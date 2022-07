No hay nadie en el mundo de las cooperativas y mutuales en Santa Fe que no conozca a Sergio Ballario. Es el tipo que te lleva de la mano desde que querés armar tu asociación hasta que obtenés una matrícula. Conoce la ley y la administración –la norma y la realidad– en sus detalles y omisiones. Indica, acompaña y, cuando la cosa empieza a andar, facilita y advierte. “Soy un servidor público”, dice Ballario, emocionado. Es raro verlo emocionado a Ballario, que hoy es director general de cooperativas y mutuales de la provincia. Unas 300 personas reunidas, todas del sector, lo interrumpe para aplaudirlo.

“Yo no soy un funcionario político, soy un funcionario técnico, llegando a las cuatro décadas de trabajo”, cuenta Ballario con la voz entrecortada. “Me sentí muy acompañado por todo el equipo de trabajo de la Dirección, también por los funcionarios de turno. Tengo que reconocer que esta gestión ha hecho esta apertura en vincular, articular, coordinar a las entidades cooperativas y mutuales en este tipo de integración que hoy se va a realizar y se está realizando”, expresó.

En La Redonda, el centro cultural que está en el corazón de la ciudad de Santa Fe, este martes 27 se concretó la primera de tres Rondas de Negocios Asociativos: 140 entidades del cooperativismo y el mutualismo presentes –con los más grandes jugadores en el paño– para participar de 330 reuniones de vinculación comercial. La economía social sin fines de lucro haciendo negocios con la economía social sin fines de lucro. Integración horizontal de propuestas, con la promoción y articulación del Estado. La emoción de Ballario no debe a que esté en su despedida de jubilación. Se debe a que está sorprendido.

El nuevo programa parte del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Economía Social, Agricultura Familiar y Emprendedurismo, que está a cargo de Guillermo Tavernier, un joven funcionario criado bien adentro del sector, en las entrañas de la Guillermo Lehman. “No hay registro en el sector de la economía social de que en un solo día se hagan más de 300 reuniones para vincular nuevos y más servicios para los asociados. Esta acción es el ADN del sector cooperativista, el sector mutualista. Estamos volviendo al inicio del sector, a cooperar entre entidades, a ayudarnos mutuamente, a integrarnos de manera individual y colectiva, a brindar mayor y mejor servicio a nuestros asociados”, celebró Tavernier.

Negocios sin fines de lucro

El modelo de rondas de negocios es conocido en el mundo empresarial privado, que lo tomó de las ferias de tecnología californianas de los 80, pero nunca tuvo una réplica equivalente entre las mutuales y las cooperativas.

“Necesitamos que todo el arco político de la provincia comprenda lo importante del sector. Sabemos que el Ministerio de la Producción lo sabe. Queremos que todos apostemos a un sector que no fuga divisas, que desarrolla todas sus actividades dentro de la provincia de Santa Fe”, sintetiza en un trazo el presidente de la Federación Santafesina de Mutuales Brigadier López, Gustavo Bernay.

“Venimos a plantear un nuevo paradigma. Es un día histórico para el movimiento mutual”, reflexiona en su turno en la apertura el titular de la Federación de Mutuales de Rosario, Víctor Rossetti, que luego traza una historia: “Quienes comenzaron con el mutualismo, primero éramos entidades de beneficencia. Con el correr del tiempo incursionamos en el tema salud. Posteriormente, en lo financiero. Las mutuales se fueron haciendo cada vez más importantes en su nombre, ocupación y lugar en la economía y rol social. Hoy incorporamos el paradigma del negocio. Era una palabra que no usábamos. Hoy hablamos de ronda de negocio asociativa. Estamos aquí reunidos para potenciar cada uno de los servicios que dan nuestras entidades”.

La novedad y la hibridez le da frescura al evento: está el furor por hacer negocios y a la vez la calidez de un encuentro de la economía social. La nave central de La Redonda estaba divida en tres sectores: varias decenas de mesas para la vinculación primero, una serie de stands luego y al final las sillas y el escenario principal, donde se relataron experiencias del sector. A la que se realizó el miércoles 27, centrada en mutuales, se sumará una el 31 de agosto con cooperativas de servicios públicos y el 28 de septiembre con cooperativas agropecuarias. Los negocios a cerrar giraron en torno a los rubros de financiamiento, seguros, prepagas, proveeduría, incubadora, turismo, software y educación.

La importancia del sector

En la apertura de la jornada, tanto Rosseti como Bernay coincidieron en un reclamo hacia la Legislatura: la derogación del SIRCREB, un sistema que permite al gobierno hacerse anticipadamente de fondos, con retenciones por cada operación de depósito que realizan las mutuales en sus propias cuentas bancarias, a cuenta del pago del impuesto a los Ingresos Brutos, y la derogación del cobro de Ingresos Brutos para las mutuales que ofrecen el servicio de proveeduría. El objetivo es poder armar redes de comercialización de la economía social y solidaria para disputar el mercado de los alimentos en beneficio de los consumidores. En Córdoba, por ejemplo, no se cobra ese impuesto.

Hay una diferencia sustantiva entre las empresas privadas y las de la economía social: los objetivos. En una está el lucro del dueño, en la obra el beneficio del asociado. Esa diferencia sobresale en momentos históricos específicos, como el actual. “Estamos en un período de crisis. Podemos dar fe de que siempre que hubo crisis, el sector de las mutuales estuvo presente”, señala Bernay. “Tenemos miles de ejemplos. Hace años atrás, en las inundaciones, fundamentalmente con la ayuda a productores agropecuarios y tamberos, y muy recientemente con la pandemia. Cuando hay crisis, ahí siempre vamos a estar”.

En Santa Fe, “Son más de cuatro millones de personas las que reciben un bien o un servicio a través de una cooperativa o mutual”, pone en cifras Tavernier. Santa Fe es una potencia de la economía social, que mueve la actividad de norte a sur de la provincia. Hay que parar dos segundos para notar que, más lejos o más cerca, hay una entidad de la economía social en la vida de cada santafesino. Puede ser el proveedor de la obra social o del seguro del auto, quizá esté dando internet o gas. Está la economía social en las ferias populares, en las cooperativas de cartoneros y también en las miles de toneladas de trigo que acopia ACA para volverse pan o dólares de exportación. El club de un pueblo puede depender de una mutual. Y lo que estás leyendo está escrito por un medio cooperativo.

Fuente: Pausa