Perotti participó del acto inaugural de la 86° Expo Rural de Reconquista

El gobernador Omar Perotti participó este domingo de la inauguración oficial de la 86° exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria, Comercio y Servicios, y primera edición de la Expo Carnes de la Sociedad Rural de Reconquista.

Durante el acto, Perotti agradeció a “cada trabajador y trabajadora del campo, a los productores, que fueron considerados esenciales para que en ese período de pandemia no faltara alimentos en la Argentina”.

A continuación, recordó que “pude estar aquí cómo ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe y tengo muy claro los esfuerzos de cada uno de los productores de nuestro norte santafesino. Uno viene escuchando muchos proyectos y obras para este norte, y estamos hoy, después de varios años, pudiendo ver muchas de esas obras pensadas, soñadas y peleadas por dirigentes de la región, en marcha; porque creo profundamente en la potencialidad de nuestro norte provincial, en la capacidad de su gente y en el talento de sus productores, para tener aquí inversiones importantes”.

En este sentido, el gobernador indicó que “desde San Justo hacia el norte, nos queda un terreno extenso pero vacío, solo el 20% de la población, porque fueron pocos, quedan pocos, o muchos se tuvieron que ir porque no estaban las inversiones; no me cabe dudas que con todas las inversiones desplegadas vamos a crecer en el arraigo de nuestra población en cada pueblo y ciudad, y la región va a devolver con creces, por su capacidad productiva y de entrega de cada uno de sus hombres y mujeres, a la provincia y al país volúmenes de producción y de exportación, trayendo las divisas que necesitamos”.

Al respecto, el mandatario santafesino destacó que “ha sido récord en el primer semestre la liquidación de divisas provenientes de la producción agroexportadora, un orgullo porque gran parte de eso sale de nuestra provincia; y a veces en esa visión del Amba, que siempre buscan la figura del terrateniente de casi siglo atrás, en lugar de ver un productor, de los más competitivos del mundo, en conocimiento, en incorporación de tecnología, y en capacidad de trabajo. Lejísimos de esta realidad está lo que se vive en esta provincia con cada productor”.

“Por esto creo firmemente en que todos debemos defender lo que hoy nuestro país necesita: previsibilidad para las inversiones, generación de divisas, y sustitución de importaciones, a través de la ciencia, la tecnología, y las empresas de base tecnológica, que se están sumando en forma creciente a la comercialización de sus servicios al exterior”, precisó Perotti.

A continuación, el gobernador destacó que la Sociedad Rural de Reconquista es “diversa, porque reúne al campo, la industria, el conocimiento, y los servicios, y este es el gran potencial de nuestra Argentina, de la provincia de Santa Fe y de esta gran región”.

“Confiamos plenamente en este tejido productivo. Sabemos que hay dificultades, pero creo profundamente en el potencial de nuestra provincia y no tengo dudas que la responsabilidad adicional de ser gobernador de esta provincia es la defensa de los intereses de la producción, que es acompañar al que trabaja, invierte y produce”, resaltó Perotti.

Por último, manifestó que “este es un gobierno de la producción, por eso trabajamos codo a codo con las entidades, para realizar proyectos que durante mucho tiempo estuvieron en papeles, porque queremos estar a la par del que invierte, produce y trabaja”; y destacó que la provincia de Santa Fe “es la que puede marcar una matriz productiva diferente en la Argentina; aquí se tiene que volver a generar riqueza, es la única forma de enfrentar a la pobreza, y es allí donde tenemos que tener más producción para más exportaciones, y para más trabajo”, concluyó Perotti.

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, Augusto Gastaldo, recordó que “esta edición comenzó en mayo con la 1° Expo Brangus Santafesino, una gran apuesta que fue todo un éxito; luego continuó con diferentes jornadas técnicas y prácticas, con el aporte de diferentes instituciones”.

Además, “presentamos la 1° Expo Carnes del norte, que tiene por objetivo mostrar el gran potencial de la producción de todas las cadenas de la carne, en todos sus eslabones, con su enorme capacidad de dinamizar la economía de esta región; y la 1° Expo maquinarias, que pretende valorizar la industria metalmecánica, y otros tipos de desarrollos tecnológicos que la región tiene para mostrar. En ambos casos, se exporta generando un ingreso importante de divisas”, precisó presidente de la Sociedad Rural.

Por último, Gastaldo manifestó que “es imperioso que los productores nos mantengamos unidos y organizados en las diferentes entidades que nos representan; y a su vez estas entidades deben trabajar en conjunto. Las instituciones agropecuarias fueron, son y serán muy importantes para la construcción de la Patria. El desarrollo que queremos se va a dar por la acción conjunta”, concluyó.

Por último, el secretario de Carsfe y presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mantaras, llevó “el saludo de las casi 30 sociedades, que en el nombre de Carsfe, acompañamos a las entidades que realizan estas exposiciones, porque es un momento de fiesta para el campo” y agradeció “a la provincia el apoyo y el esfuerzo que hace para que estas exposiciones sean una realidad”.

Del acto también participaron el intendente de Reconquista, Enrique Vallejos; y el senador nacional Dionisio Scarpín.

Expo Rural de Reconquista

La 86a Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria, Comercio y Servicios; y 1a Expo Carnes comenzó el viernes y concluyó este domingo. Se llevaron a cabo charlas técnicas, foros, clases magistrales, y remate de ganado.