El miércoles por la noche, y por intermedio de sus redes sociales, se conocía la noticia de que Carolina Morel pasaría a formar parte del gobierno de la provincia bajo la órbita del ministerio de Trabajo, y en su mensaje de agradecimiento al Gobernador, sus compañeros y familia, hizo un párrafo aparte y especial para Sergio Sasia, claro líder peronista en el departamento, “Destaco el enorme esfuerzo y trabajo que viene desarrollando Sergio Sasia en la consolidación y conducción de un espacio que exprese las voluntades y sueños de los vecinos y vecinas del Departamento San Cristóbal y que hoy deposita en mí su confianza” aseguró en esas líneas Morel, a lo que el dirigente de la Unión Ferroviaria recogió el guante y fue por más; “este es el claro ejemplo de que hace unos meses comenzamos a pensar en lo que queremos para el departamento San Cristóbal, sin mezquindades, todos juntos tirando para el mismo lado y con un único objetivo. Y esta no será la última designación. Estamos aceitando la maquinaria para abordar las diferentes problemáticas con distintas herramientas ”.

Más adelante, el Secretario General de la UF, indicó que “si pudimos demostrar en San Cristóbal ciudad también lo haremos en la región. Iremos con propuestas firmes, de cara a la gente, no prometiendo espejitos de colores y Sí marcando una clara agenda de trabajo, haciendo al vecino partícipe, escuchando las verdaderas necesidades y proyectando sobre eso, no sobre el interés de unos pocos. Algunos se dedican sólo a criticar constantemente y no se saben mirar Sí mismo; pero allá ellos”.

Si bien estamos en el 2022 no falta mucho para entrar en el año político, el 2023 definirá muchos futuros y para nosotros, con este posicionamiento de Morel, nos preguntamos: se estarán jugando algunas cartas ya?.