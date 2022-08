Se conformó la Mesa del Frente Renovador-100% Santafesino en el Departamento Gral Obligado

El pasado sábado en una reunión plenaria con una treintena de dirigentes del norte santafesino que apoyan al Frente Renovador, quedó conformada la Mesa Departamental del espacio. Luego de una charla que se extendió por un par de horas, a misma quedó conformada por la Concejala Nancy Sartor, el Ing. Carlos Castellani, Luis Mansur, el prof. Carlos Beneventano, Diego Zavagna, y Arnaldo Binagui.

Cabe destacar que también estuvieron presentes acompañando el plenario dirigentes de otros departamentos del norte, entre ellos el ex intendente Fabián Couvert, Juan Mansilla y el ex intendente y actual concejal de Ceres Camilo Busquets, Adrián Ortiz y Soledad Tedini de Vera, Stella Rossini y Oscar Bournissent. También estuvieron el diputado provincial (MC) Julio Eggimann, el delegado del ENACOM Franco Balzaretti y el Director de Políticas Navieras y Marina Mercante, Germán Kahlow, entre otros.

Massa tiene un gran respaldo político

Al término de la reunión, el diputado provincial y dirigente del Frente Renovador en Santa Fe, Oscar “Cachi” Martínez respondió preguntas de la prensa local. Ante la consulta de su parecer acerca de la designación de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía de la Nación y del respaldo con que cuenta para su función expresó que “ Massa tiene un gran respaldo político y tiene además una enorme experiencia en situaciones de crisis. Como ejemplo, ustedes recordarán que él era el titular de la ANSES cuando ocurrió el cierre de bancos y se les tenía que pagar a los jubilados y pensionados en las escuelas y en los clubes. Además Sergio cuenta con un gran equipo a su lado que lo acompaña desde hace años. Y tal vez su mayor fortaleza sea la enorme capacidad de diálogo y búqueda de consensos, dentro de los actores que conforman el Frente de Todos, con los sectores de la oposición y claramente también con los sectores productivos del área de la industria, del área de la producción, con las organizaciones sindicales e incluso con los organismos internacionales . Creo que ese es el valor agregado que hace que en una primera instancia hayamos recuperado un poco la tranquilidad y la previsibilidad que era lo que estábamos necesitando”.

También fue consultado por la factibilidad de las medidas que Sergio Massa anunció y que muchos tildaron de “ajuste”. En este sentido, el legislador respondió que “Lo que nosotros decimos es que tiene que haber disciplina fiscal y superávit comercial, y tiene que haber una actitud de inclusión en una situacion difícil . Yo creo que en ese aspecto el Estado también tiene que establecer prioridades , ser más cuidadosos con los fondos públicos. Y esto tiene que ver con brindar asistencia a aquellos que más lo necesitan y entender que estamos en un proceso de sábana corta , tratar de comprender a todos los sectores por la situación que estamos atravesando y obviamente el Estado tiene que hacer su mejor esfuerzo. Creo que cada sector tiene su cuota de responsabilidad y tenemos que ser todos muy prudentes porque si le va mal a Massa le va mal a la Argentina. Es muy positivo que haya planteado la necesidad de convertir los programas sociales en empleo genuino y también creo que toda la sociedad entiende que los planes sociales fueron para una contingencia pero no pueden perdurar eternamente en el tiempo y que deben ser fondos administrados con mucha responsabilidad y transparencia . Las ayudas sociales tienen que ser de forma directa y sin intermediaciones, para que le lleguen a quien le tiene que llegar y no quede nada por el camino. Sergio además tiene diálogo con el campo, de hecho ha sido el impulsor del proyecto agroindustrial para que Argentina pase a exportar 100 mil millones de dólares en este sector que involucra 24 cadenas productivas y que involucra estímulos para el desarrollo de ese aspecto, con una visión federal y también con una visión que presta atención al mediombiente y, obviamente la preservación del poder adquisitivo de los trabajadores que es un tema a discutir entre empresarios y trabajadores, entre Estado y trabajadores, porque es la rueda que mueve el motor de la economía interna”.

En cuanto a la situación del Frente Renovador y del Justicialismo en la provincia de Santa Fe, Martínez aseguró que “ desde la Legislatura santafesina trabajamos permanentemente en consonancia con los temas que tanto Massa cuando era Presidente de la Cámara de Diputados y el Frente Renovador en general ponen sobre la mesa. Tenemos una agenda que es la agenda de la ciudadanía. Algunos de ellos tienen que ver claramente con la clase media trabajadora por ejemplo la suba del piso para pagar Ganancias, la ley de Monotributo, la cláusula gatillo que es un tema que permitiría que no tengamos los niveles de conflictividad social que hoy tenemos en la provincia con los sectores del trabajo vinculado al Estado. También la necesidad de actualizar el régimen simplificado de Ingresos Brutos . Y otra es la de la seguridad. Nuestra provincia está atravesada por la inseguridad y por eso hemos tomado a este tema como primordial. En ese sentido tenemos muchas iniciativas algunas de las cuales ya tienen media sanción como o es la Ley de Víctimas de Delitos y sus familiares y la prisión preventiva para quien porte o use armas en un hecho delictivo y la prisión preventiva para quienes violen la restricción perimetral porque desgraciadamente Santa Fe es la provincia con más femicidios. Otros proyectos están siendo tratados en la Cámara, como los que proponen un marco legal y la modificación del Código Procesal Penal para los Ciberdelitos y Ciberestafas, el proyecto para proteger y prevenir delitos contra los jóvenes que trabajan como cadetes o delivery, y el de controlar el robo de cables en la vía pública que perjudica enormemente no solo a las empresas que brindan servicios sino a los usuarios y al Estado mismo.”

Por último y ante la pregunta sobre el rol de su espacio en la provincia, el diputado manifestó que “al igual que a nivel nacional el Frente Renovador en Santa Fe es un espacio que promueve el diálogo y los consensos. Estamos seguros que esa unidad en la diversidad que construimos en 2019 y por la cual el justicialismo volvió a gobernar la provincia debe seguir vigente, porque los santafesinos y santafesinas se entusiasmaron con esa idea y debemos volver a entusiasmarlos.

Tal vez esa sea la pata más débil que ha tenido el gobierno provincial y nuestra intención es seguir colaborando para recuperar la esperanza, para volver a retomar el camino de una provincia próspera económicamente, socialmente justa y políticamente federal.”