Felipe Michlig destacó el rol de las instituciones para la comunidad y se comprometió a seguir acercando toda la ayuda posible para los distintos fines sociales de las mismas”. A su vez, se refirió al actual conflicto docente, la inseguridad provincial y la discriminación que existe con la distribución del Plan Incluir”, (ver subtítulos).

De las actividades también participaron el Subsecretario de Educación, Cultura y Deportes Fernando Maletti; el Coordinador de Gabinete Guillermo Cravero, entre otros.



Recorrida por instituciones y entrega de aportes

Alejandra Dupouy destacó “la grata recorrida institucional que estuvimos realizando hoy en la ciudad junto al Senador y el Diputado, acercando aportes económicos para apoyar distintas actividades deportivas, culturales, educativas, obras emblemáticas de las distintas entidades, entre otros objetivos, que permanentemente se están acercando gracias al compromiso de nuestros legisladores”.

Los aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional del Senado fueron en esta ocasión para las siguientes instituciones: -C.A.C.U. aporte construcción vestuarios. // – Esc. N°975 Aporte para viaje de estudio. // -Escuela N° 6124 Aporte viaje de estudio. // – Municipalidad de Ceres (Jugador de bochas. Ballet Municipal. Cuerpo de bastoneras). // C.A.C.O. Ardillitas. // Grupo de Aeromodelismo. // Escuela N° 1103. (Viaje de Estudios). //



“Impericia para resolver el conflicto docente”

El Senador Michlig al responder a la requisitoria periodística sobre el conflicto docente se refirió al “destrato extorsivo que ejercen con los docentes”, a la vez que agregó “tampoco los gremios se han manejado bien, pero la cuestión es que se sigue perjudicando a los chicos que van perdiendo más días de clases y al final de año se estará muy lejos de que se garanticen los 180 días de escolaridad que deberían tener”.

“Pero quiero ser muy claro, -continuó- quien tiene la responsabilidad de garantizar el normal desarrollo de la educación es el gobierno de Omar Perotti, cosa que no viene ocurriendo por impericia y errores estratégicos, además por caprichos de negarse a abrir instancias de diálogo. Parecería que al gobierno le da lo mismo que haya o no haya clases en la provincia, ante la desesperación y angustia que esto provoca en las familias santafesinas. Como si la pandemia no hubiese sido suficiente, siguen profundizando esta catástrofe educativa, lo cual se condice con los estudios científicos que dan cuenta de la decadencia del nivel educativo en todos los niveles”.

Al respecto, Marcelo González señaló que “como decía el Senador hoy tomamos contacto con muchos docentes en este presente muy difícil que están viviendo, con un gobierno provincial que no reconoce como debería el trabajo que ellos realizan y que tampoco abre un diálogo para resolver el conflicto para que los chicos no sigan perdiendo días de clases. Como docente que soy me duele mucho está situación”, finalizó.



Inseguridad y Pan Incluir

También el Senador fue consultado sobre el tema seguridad a lo que manifestó que seguimos -desde que comenzó esta gestión- en un estado de anarquía, lejos de la “Paz y Orden” que decía el actual gobernador en su campaña política, por lo contrario, la inseguridad se recrudecido pavorosamente, por ejemplo, en Rosario a este ritmo la proyección indica que durante el resto del mandato de Perotti habrá 400 homicidio, si no se toman medidas contundentes”.

“Pero el diagnóstico es lamentable por donde se lo mire, si analizamos la implementación del Plan Incluir queda de manifiesto la discriminación que sufre las localidades en donde los gobiernos locales no son del mismo signo político que el de la provincia, y esto lo saben muy bien los ceresinos, lo cual es otra barbaridad, porque perjudican a todos los vecinos, incluso a quienes lo votaron a partir de esta mezquindad y miopía política”.