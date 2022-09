Julio Juarez: "Sólo soy uno más del equipo departamental de Sergio Sasia"

«Somos un equipo, yo no soy más que nadie, acá a pedido de Sergio (Sasia) que me honró con un cargo en el ministerio de desarrollo social, estaré recorriendo con el equipo localidades del departamento para avanzar en gestiones ante este ministerio que tiene muchos programas de los cuales pocas veces conocemos en profundidad y que están a disposición de municipios y comunas. A nuestro equipo pertenecen Luisina Giovannini, Lorena Luna, Marcelo Andreychuk, Carolina Morel, y varios dirigentes más de la ciudad de San Cristobal y el departamento» explicó en Máxima FM.

De la unidad en Ceres, «hay un contexto donde debe darse una reunión franca, sacarnos el individualismo, y asumir que tenemos que elaborar una propuesta política superadora. Porque no podemos pretender asumir compromisos electorales solo para ganarle una elección al gobierno local. Primero debemos hacernos un mea culpa, entender porque la gente no nos eligió. En San Cristobal cuando se perdió la elección en 1999, nos llevo más de 20 años ganar una elección y fue la del año pasado. Si no entendemos eso, no hay chances de proponer una alternativa a lo que esta».

Para Juarez, «la gente es la que elige, y eso se da cada dos años en la urna, si no nos elige es porque no pudimos hacerles saber o contar que es lo que queremos hacer, pero para mejorarles la calidad de vida, no para salvar nuestras pretensiones. Hay que hacer un trabajo serio, ordenado, y plantearnos objetivos» destacó.

Julio Juarez empezará a trabajar impulsando un proyecto para hacer llegar el programa Mi Pieza, en distintas localidades del departamento, un programa que permite erradicar letrinas. Asimismo buscar enlaces de los gobiernos locales con el ministerio de «Juanchi» Zavaleta. Juarez actualmente es secretario del Centro de Empleados de Comercio, y su nombramiento en desarrollo social no impedirá que siga desarrollando su tarea en la cabecera departamental.