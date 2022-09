Dentro de la paridad, Unión fue el que, quizá, estuvo un poco más lúcido y compacto para quedarse con una victoria importante en esto de buscar la mejor clasificación para la próxima instancia del certamen Prefederal.

Por momentos, el elenco de Marcelo Mengoni fue dueño de las máximas distancias (sacó 11 puntos al final del tercero), aunque reaccionó el local para generar a posteriori un duelo parejo que finalizó con mínimos detalles. Un mal cierre para Sportivo que casi no pudo plasmar nada ofensivamente hablando en las últimas jugadas clave del juego donde se jugaba el triunfo.

En el primer tiempo hubo pocas ventajas, con Unión más sereno, como consciente de preparar un duelo bajo parámetros parejo y con escasos momentos para relajarse. Sportivo, en tanto, cedió una y otra vez el rebote defensivo por lo que su rival prácticamente tiraba dos y hasta tres veces a la canasta en un ataque. Casi nunca lo pudo solucionar en la primera mitad.

De la mano de Bruno Mengoni con sus 5 puntos seguidos en la resolución del primer tiempo, Unión se fue ganancioso al descanso más largo del juego y con esa distancia en el placard (32-37).

El tercer cuarto fue con marcado rigor físico y con liderazgos de los visitantes quienes estaban mejor en el partido ante un contrincante que había comenzado con un buen parcial, pero que luego se fue diluyendo en errores para otra vez correr el partido desde atrás. Sobrevino el parate en la atención medica de Andrés Miguel que sufrió un corte, fue trasladado a una clínica local y con él, el medico oficial, por lo que sin médico no se podían reiniciar las acciones.

Una vez reiniciada la contienda y a pesar de sacar el conjunto de Mengoni 11 de brecha, Sportivo lo pudo emparejar y de allí en más la paridad fue protagonistas hasta el final.

Como dato saliente, Unión marró muchos libres y tal vez eso le imposibilitó llegar algo holgado a la definición.

El final se desarrolló en márgenes muy escasos hasta que llegaron las acciones definitorias. Un doble de Giaveno puso al frente a Unión y Sportivo pidió tiempo muerto para diagramar la jugada. En la reposición, no salió nada de lo planeado, Víctor Cajal no tuvo con quien jugar, la quiso hacer rebotar en un rival, pérdida y falta posterior de Andrione a Santillan que fiel al contexto de libres de Unión, metió uno de dos para la diferencia de 2 unidades en el score. Otra vez la chance para el local. Pero otra vez los errores; desde la salida que no fue buena la decisión, corrió Gastón Fino que fue bien defendido para que la bola final quede en manos de Santiago Andrione que con un tiro forzado no logró encontrar un destino certero.

Síntesis

Sportivo (67): G. Fino 15, Lizarraga 12, Woisard 0, N. Fino 11, Balteiro 4, Rodriguez Seu 14, V. Cajal 8, Vitancor 0, Andrione 3. DT. A Poi

Unión (69): Miguel 5, Maretto 2, Gerchen 9, Abba 6, Giaveno 11, Roldan 0, Mengoni 22, Santillan 14. DT: M. Mengoni

Arbitros: Rosina – Guazzarotti

Sportivo 67-69 Unión (Goleo: 15 de Gastón Fino y 14 de Rodríguez Seu, en el local y 22 de Bruno Mengoni, en Unión)

Los otros resultados de los equipos de la Asoc. Morteros:

9 de Morteros 74-51 9 de Freyre

Tiro 87-75 Porteña

La próxima fecha tendrá estos partidos: Chañares de James Craik-Sportivo Suardi, Porteña-Ameghino, Central Argentino-Tiro, Sparta-Unión de San Guillermo, Unión de Oncativo-9 de Morteros. En tanto, el domingo: 9 de Freyre-Bochas Sport

Posiciones:

Zona A: Ameghino 14, Tiro 11, Central Argentino y Porteña 10, Sarmiento y Sporting 9

Zona B: Sportivo Suardi y Banda Norte 12, Unión 11, Pilar Sport 8 y Chañares 7

Zona E: Racing 13, Bochas Sport 12, Unión Oncativo y 9 de Morteros 11, 9 de Freyre 7

Fuente www.zonade3.com