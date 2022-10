El gobernador Omar Perotti supervisó este lunes en Sunchales los trabajos que se realizan en la rotonda de acceso a esa ciudad del departamento Castellanos, en el marco de las obras de la autopista de la Ruta Nacional Nº 34, para el tramo Rafaela (final Variante Oeste) – Ataliva (ruta N°13), que lleva a cabo la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que demandan una inversión de 7.000 millones de pesos.En declaraciones a la prensa, Perotti manifestó que “la obra de la Ruta 34 viene marchando y tomando forma, lo cual da cuenta de lo que significa la intervención en una autovía, en este caso, en lo que es el cruce con Rafaela y Sunchales, que demanda una inversión de magnitud. Hay avances y también algunas cuestiones a ir ajustando en el proyecto. Están, por ejemplo, los temas vinculados a los espacios que se necesitan; y a las donaciones, a los permisos que los dueños de los campos deben dar para que la obra pueda avanzar y no se demore”, señaló el mandatario santafesino.

“Pero estamos conformes con la forma que va tomando la obra; con el cuidado que se les da a los espacios, en la entrada a la ciudad de Sunchales. Aquí hay un alto movimiento urbano, por lo cual, una obra de esta magnitud genera sus complicaciones. Pero lo importante es lo que va a permitir esta obra, cuyos resultados concretos vamos a poder ver a fines de este año, por ejemplo, con la rotonda. Además, esperamos avanzar con la colocación de la iluminación. Sin dudas, esto va a ser un antes y un después en el movimiento diario de Sunchales, porque es un proyecto que viste a la ciudad de otra forma, y nos permite fortalecer la seguridad en la Ruta 34 y en las trazas urbanas”, destacó el gobernador de la provincia.

“CAMINOS DE LA RURALIDAD NO SE DETIENE”

En ese marco, Omar Perotti se refirió al vínculo entre las obras de las rutas transversales y el programa Caminos de la Ruralidad, que promueve la incorporación de infraestructura productiva, cuya prioridad es la mejora y el mantenimiento de los caminos rurales, favoreciendo el arraigo en el medio rural santafesino.

“Caminos de la Ruralidad es uno de los programas que va a seguir creciendo. Es una gran deuda que se tenía con la producción y con cada uno de los productores. Hubiese sido muy distinta la realidad de muchas familias, de muchos tambos, si estos caminos se hubiesen empezado a mejorar mucho tiempo antes”, explicó el mandatario provincial.

“En una provincia que tiene en sus sectores agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, una de sus columnas vertebrales para la producción, no puede no haber caminos que generen el arraigo de la familia rural y el movimiento de la producción, fundamentalmente, en la zona lechera.

Caminos de la Ruralidad no se detiene. Vamos a seguir invirtiendo muy fuerte para acompañar a los productores, con el esquema asociativo que se debe dar; con las cuentas que tiene que abrir cada comuna o cada municipio, especificando de qué manera utilizará los recursos. Este es un mecanismo que va a cambiar la realidad de todo el sector productivo”, aseguró el titular del Ejecutivo.

“OJALÁ SE CONVIERTA EN LEY”

Asimismo, Perotti expresó su deseo de que el programa Caminos de la Ruralidad se convierta en algún momento en ley “porque la provincia debe sostenerlo. De todos modos, no me caben dudas de que con los beneficios que brinda, le va a costar a cualquiera desarmarlo. Hay mucha gente que habla y se expresa a favor del campo, de los productores, pero después, esa preocupación no se traduce en hechos concretos. Nosotros, claramente, dijimos que íbamos a hacer obras y que íbamos a hacer estos caminos que tienen un grado de aceptación importante y de acompañamiento de los productores en toda la provincia. Por lo tanto, es un programa que vino para quedarse”, concluyó el gobernador.

PRESENTES

De la recorrida participaron también el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; el diputado nacional, Roberto Mirabella; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; y el jefe del 7° distrito de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez, entre otras autoridades.