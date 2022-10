Juntos por el Cambio le reclamó al gobernador Omar Perotti que "determine -a la mayor brevedad posible- el cronograma electoral correspondiente, sin especulaciones y asegurando reglas claras y democráticas para todos los santafesinos". La postura fue expresada en un documento entregado a la prensa tras la extensa reunión realizada por las siete fuerzas políticas que conforman la coalición en la provincia donde además acordaron convocar a legisladores nacionales y provinciales, intendentes, concejales y presidentes comunales para una jornada a realizarse en la ciudad de Rafaela el 18 del corriente.

La casa radical de calle Rivadavia cobijó a dirigentes de las siete fuerzas que integran la coalición santafesina y que se comprometieron a trabajar en la confección de un programa de gobierno y que analizaron también el mapa electoral santafesino y la posibilidad de converger con otras fuerzas políticas. "Sin fecha de elecciones hay tiempo para una posible convergencia y hoy es tiempo de fortalecer Juntos por el Cambio" dijo un anfitrión radical.

Felipe Michlig (UCR), Lucila Lehmann (Coalición Cívica), Cristian Cunha (PRO), Cristian Hoffmann (Encuentro Republicano Federal), Walter Ghione (UNO), Dieter Von Pannwhitz (UNIR) y representantes de Ucede encabezaron el nutrido y prolongado encuentro.

El Pro había llegado al comité radical tras el documento del fin de semana en Gálvez donde recalcó "que toda proyección o construcción provincial debe estar apoyada sobre un proyecto nacional de Juntos por el Cambio entendiendo que las próximas elecciones presidenciales serán contra el decadente modelo de país que propone el kirchnerismo". Los socios provinciales no dejaron de marcarle al Pro las diferencias que tienen los principales dirigentes donde compiten Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal quien estaría en el encuentro de Rafaela del 18 del corriente.

Tras la reunión se informó que el nuevo encuentro de trabajo fue "en vista de ir consolidando ejes programáticos y acciones políticas que permitan la confluencia de otros partidos para lograr un espacio amplio y potente para gobernar la provincia de Santa Fe a partir del año 2023". Acotan que "no se trata sólo de ganar una elección, se trata de poner de pie y garantizar el desarrollo de la provincia, dándole seguridad y futuro promisorio a todos los santafesinos. Para eso es necesario construir un frente tan amplio como lo permitan los consensos programáticos. El electorado tiene derecho a no elegir más el mal menor, para poder votar por la mejor propuesta y la gente capaz de llevarla a cabo".

En la reunión se evaluaron resultados de distintas proyectos que se vienen trabajando con los equipos técnicos de los partidos que integran Juntos por el Cambio para ir estructurando la plataforma programática de gobierno que "permita cambiar el rumbo de la provincia, para devolverles a todos los santafesinos la esperanza de poder vivir en una provincia más segura, más justa con más trabajo y oportunidades, con salud y educación pública de calidad, a través de un gobierno transparente y de cara a la gente".

En cuanto a temas de agenda pública santafesina el documento entregado a la prensa habla de "las posibles injerencias del Poder Ejecutivo para manipular la designación de fiscales y defensores públicos (a partir de la trascendencia de audios del ex ministro de Seguridad y el actual Secretario de Justicia), a lo que llama la atención y es de suma preocupación la pasividad del Gobernador -responsable de nombrar a sus funcionarios- ante un tema de semejante dimensiones".

Otro párrafo refiere al conflicto docente y el documento fustigó "la pésima gestión de las paritarias y la impericia para no perder tantos días de clases en perjuicio de miles de escolares santafesinos". Afirman que "el gobierno provincial debe garantizar una educación pública y de calidad", y reclamaron "el urgente pago de los haberes descontados, recuperación del aprendizaje y el cese de la extorsión política para con los trabajadores de la educación".

Juntos por el Cambio repudió las agresiones y amenazas efectuadas por el presidente comunal de Villa Saralegui, Walter Sola, junto a su hijo Nicolás Sola, contra el productor agropecuario Leonardo González Kees pidiendo a la justicia que actúe con toda la firmeza y garantice la tranquilidad de los vecinos de esa localidad del dpto San Cristóbal y zona de influencia.

Por último relevaron los datos de la "creciente ola de inseguridad en todos los órdenes y el increíble y triste récord de asesinatos que ostenta el gobierno de Omar Perotti (que al martes en el departamento Rosario ascendían a 224 crímenes)".

