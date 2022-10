"Vamos a trabajar para que Eduardo Toniolli sea nuestro candidato a gobernador de Santa Fe" afirma Lucila De Ponti tras una larga charla de ambos sobre temas institucionales y políticos con El Litoral. Toniolli hoy es diputado nacional, antes fue legislador provincial y concejal en Rosario; De Ponti es diputada provincial y antes fue diputada nacional. Ambos son referentes del Movimiento Evita, uno de los integrantes del Frente de Todos que respalda al presidente de la Nación, Alberto Fernández, mientras que valoran algunas políticas de Omar Perotti pero cuestionan otras, como la de seguridad. "Queremos salir a jugar en primera. Como espacio hemos construido caminando la provincia y en las últimas elecciones santafesinas participamos en más de cien localidades. Tenemos el anhelo de duplicar nuestra participación. Esto debe tener uno o dos puntos de acumulación para que esa energía no quede dispersa. Me interesa, no como proyecto individual, sino colectivo" especifica Toniolli sobre su postulación.

"Tenemos que jugar fuerte y hacer valer todo el trabajo que estamos llevando adelante. Expresar en el proceso electoral nuestra vocación de construcción mayoritaria y voluntad de poder" agrega Toniolli quien reivindica la Paso como herramienta de selección de candidatos. Anticipa que su sector no está dispuesto a votar una derogación como pretenden algunos gobernadores. "Valoramos positivamente la Paso como herramienta. La construcción de mayorías es un camino y un trabajo de orfebrería. La mejor forma es tener herramientas de resolución democrática de matices, de divergencias para que esas diferencias no se tramiten vías fracturas, rupturas, compartimentos estancos. Si aparece una herramienta mejor para ordenar, bienvenida sea y discutámosla. La provincia de Santa Fe es un ejemplo, tuvo Paso antes que Nación y hay un uso sistemático en todos los partidos o frentes". Pero también el legislador nacional apuesta a ampliar en Santa Fe el Frente de Todos. "Así como sectores piensan construir una provincia más exclusivista, con más desigualdad, construyendo un frente conducido por el liberalismo, nosotros tenemos que hacer un gran frente que contenga a expresiones sociales, juveniles, movimiento de mujeres y todos aquellos que quieren una transformación profunda de la provincia. Las Paso son una herramienta ordenadora de esta posibilidad", subraya.

De Ponti plantea la urgente necesidad "de reconectar a la política con la gente, con la agenda social, la agenda de urgencias, de preocupaciones que tiene la sociedad. Venimos de una etapa donde se ha profundizado el distanciamiento de la sociedad con la política. Ante esto hay que promover la renovación, la participación, la incorporación de formas, de prácticas de militancia de la política que no son las hegemónicas de los partidos pero que sí aporten y nutren a la conversación pública de una agenda más ligada a los problemas reales. La política debe discutir menos problemas de la política y de la superestructura y más cómo resolvemos las deudas de la democracia: pobreza, vivienda, trabajo con derechos, desarrollo productivo económico y, adicionalmente, la seguridad en Santa Fe. Para que esto ocurra la política tiene que hacer las cosas bien y ser protagonizada por otras personas".

La legisladora admite que los jóvenes son parte de los sectores más vulnerables por la dinámica inflacionaria y por los conflictos educativos como los vividos en Santa Fe. "Los paros les impactan a un sector que también durante la pandemia padeció la falta de conectividad o de dispositivos electrónicos para sostener la virtualidad.

Igual en seguridad, el mapa de violencia es más fuerte y profundo en sectores populares donde las organizaciones delictivas tiene terreno más propicio para avanzar por la menor presencia del Estado. Los movimientos sociales estamos tomando una agenda que tiene que ver con poner sobre la mesa las necesidad de la Argentina a la hora de pensar la recuperación económica, modelo de desarrollo y políticas de Estado que garanticen derechos no resueltos para algunos sectores".

Toniolli insiste en la necesidad "de construir unidad en la diversidad para resolver los desafíos de este escenario complejo con sectores del liberalismo argentino con mucha potencia y adhesión de algunos sectores populares. Es necesario ordenar esa coalición de sectores que pensamos en función del desarrollo nacional, fortalecimiento del mercado interno, desarrollo de la industria, sensibilidad especial para lo que le sucede a la mitad de la población económicamente activa, este conglomerado necesita mantenerse unido frente a la coyuntura".

Fernández y Perotti.

Toniolli destaca la necesidad de apuntalar al gobierno del presidente Fernández ante un panorama de enorme complejidad, reivindica la idea de coalición y de trabajar "en función del desarrollo nacional, fortalecimiento del mercado interno, desarrollo de la industria, sensibilidad especial para lo que le sucede a la mitad de la población económicamente activa que no tiene trabajo formalizado. Hablamos de apuntalar y acompañar esta centralidad e intentar volcar nuestro posicionamiento en términos propositivos: La pandemia desnudó que la mitad de la población económicamente activa está por afuera de marcos de seguridad social. Hay que darle vuelta de rosca e intentar incorporar a millones de compatriotas a través del consumo y del trabajo con derecho. El Estado debe articular la resolución de necesidades básicas con la organización del trabajo puesto a resolver estos problemas.

En el Frente de Todos aparecen divergencias frente a la coyuntura, fuimos propositivos y salimos con los planteos de crear el monotributo productivo como puente para millones de compatriotas y fortalecer el trabajo con derechos para acceder a jubilación, créditos bancarios, etc. La gran respuesta debe venir del lado del peronismo y de sus aliados".

Ante el gobierno Perotti, De Ponti valora el contexto de unidad de 2019 para que el peronismo vuelva a gobernar Santa Fe. "Ahora, transcurridos tres años de gobierno hay algunos logros como la política productiva, inversión en infraestructura mucho más territorializada que la anterior gestión, boleto educativo gratuito, billetera Santa Fe. Pero han quedado cosas en el tintero como una política social más vinculada al trabajo que permita sumar a la formalidad a los sectores de trabajadores, educación que necesitamos acordar como prioridad de estado, la seguridad que es una problemática que lleva una década pero que no hemos podido encontrar el camino para resolver. Es imprescindible hacer acuerdos que permitan sostener políticas de estado en seguridad. Si no somos conscientes de la problemática que atraviesa nuestra provincia y no somos capaces de generar un acuerdo entre todos los sectores políticos e institucionales, cada vez vamos a estar un poco peor", advirtió.