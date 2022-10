Liga Ceresina: Se definieron días, y horarios para la liguilla

En dicha reunión quedaron fijados todos los horarios, y días de disputa hasta las finales absolutas del torneo superior. Estuvieron Presentes todos los clubes a excepción de Ferro que estuvo ausente con aviso. Atendiendo lo decidido por los delegados, el calendario oficial quedó determinado de la siguiente manera:

CUARTOS DE FINAL IDA:

Viernes 28/10

21.30 Hs

San Lorenzo Vs Libertad

22.00 Hs

Unión SG Vs Atl Tostado

Domingo 30/10

16.00 Hs Unión Arrufo Vs Central

17.00 Hs San Lorenzo Ambrosetti Vs Atl Selva

Para las revanchas irían tres partidos el Domingo 06/11

Atl Selva Vs San Lorenzo Ambrosetti

Central Vs Unión Arrufo

Atl Tostado Vs Unión SG

Horarios a confirmar

El Viernes 04/11

21.30 Libertad Vs San Lorenzo Tostado

Si hay absoluto se jugaría el Miércoles 21/12

En Sub 23 Arrancan las semifinales el 06/11

Revanchas 13/11

Finales 20/11 y 27/11

Si hubiera absoluto se jugará el 04/12

En caso se lluvia el domingo se debe jugar indefectiblemente el día Lunes.