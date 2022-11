Tras el acuerdo alcanzado con los docentes de la provincia, en el mes de octubre pasado, la ministra de Educación Adriana Cantero aseguró que este año habrá "clases efectivas en el aula hasta el 23 de diciembre". La fecha responde a uno de los puntos que se firmaron dentro del acta paritaria tanto por el gremio de los docentes públicos de Amsafé como de Sadop por parte de las escuelas privadas.

Desde Sadop le manifestaron a Uno Santa Fe que ven muy difícil que se cumple con el dictado de clases hasta el 23 de diciembre y no por los docentes, ya que trabajan hasta el primer día hábil de enero, sino porque hay otras cuestiones relacionada con la finalización de los ciclos lectivos.

"Son los directores de escuela quienes establecen las fechas de exámenes, de recuperaciones y no es una cosa igual en todos lados, porque tampoco todas las escuelas son iguales. No se trabaja de la misma manera en la escuela rural, por ejemplo, que en una escuela de una ciudad más importante. Por otro lado ya están establecidas las fechas de finalización de ciclo, de colaciones de grado y eso no lo van a modificar porque lleva como consecuencia la cena y demás que ya están contratadas a veces hasta con años de anticipación", dijeron desde el gremio.

Por último se agregó: "La fecha de finalización del ciclo lectivo fue acordado en paritarias, tanto por Amsafé como por Sadop, tal cual dijo la ministra Cantero, pero nosotros no manejamos las escuelas. Es decir nosotros acordamos algo pero las escuelas tienen su autonomía y vida propia".

Fuente Uno Santa Fe