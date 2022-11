(Por Mario Cáffaro)

La ministra de Gobierno, Celia Arena, y el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, defendieron el procedimiento de selección de candidatos a cargos de jueces comunitarios, pliegos que están a consideración de la Asamblea Legislativa que se reunirá el 24 del corriente. En cambio, los críticos del procedimiento utilizado insistieron en denunciar un manejo político de esos concursos. "Hubo dedazo" afirmó el radical Maximiliano Pullaro y otro radical, Fabián Palo Oliver entiende que todos los propuestos tienen padrinos políticos y anunció que lo hará con nombre y apellido en la Asamblea. También Gabriel Real (PDP), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y Mónica Peralta (Gen) se fueron convencidos de irregularidades en el proceso de selección.

En tanto, otros sectores participantes de la reunión realizada este miércoles en la Cámara de Diputados (PJ - UCR en Juntos por el Cambio, Vida y Familia y socialistas) entienden que todo se ajustó al reglamento y admiten poder discrepar en algunos nombres.

"El proceso que se viene llevando a cabo está en un todo de acuerdo a la normativa vigente, el gobernador se ajustó al marco constitucional y a la legalidad y ahora es la Legislatura la que en definitiva tiene la última palabra en un procedimiento que expresa las voluntades de dos poderes: el Ejecutivo que envía las propuestas y el Legislativo que define si las acepta o no", dijo Arena al retirarse de la Cámara. Somaglia ratificó que todo se hizo cumpliendo la legislación vigente. "Hay visiones políticas que tienen miradas diferentes pero nadie cuestionó la legalidad y todo lo legal es legítimo" añadió."Es inexplicable lo que hicieron" dijo Pullaro. "No nos pudieron explicar cómo eligieron a los candidatos. Nunca informaron el puntaje para cada candidato. Hay propuestos que en el orden de mérito estaban en lugar 21, sin antecedentes académicos y terminaron en primer lugar. Hubo un dedazo que puso a los ellos querían. Es reprochable desde lo político" añadió. DIjo que detectaron esa situación en 29 de 36 pliegos. "Estamos peor que antes" dijo a su lado, su par Fabián Bastia. "Nosotros creemos que hay una ciénaga institucional cada vez más oscura que solamente garantiza privilegios y profundiza desigualdades", sostuvo Del Frade.

Por otra parte, la ministra Celia Arena también se refirió al reclamo de bloques opositores de cronograma electoral. "Explicamos que intentamos que la transición no sea tan larga con el futuro gobierno provincial; estamos esperando definiciones del escenario nacional y si bien ya parece claro que no hay acuerdo para suspender la PASO pero se habla de achicar el tiempo entre esa elección primaria y la general. En diciembre convocaremos a las fuerzas políticas para ir definiendo el panorama electoral analizando las fechas con ese criterio.

Los propuestos por el Ejecutivo para ocupar juzgados comunitarios de pequeñas causas son Daniel Fabián Gatti (La Pelada); René Alzugaray (Llambi Campbell), Ana Paula Toselli (María Juana); María Ana Menghini (San José del Rincón); Claudio Ainbinder (San Carlos Sud); María Virginia Frutos (Santo Domingo); Martín Ceschi (La Criolla); Andrea Zurbrigen (Recreo); Melina Papa (Acebal); Noelia Faleroni (Peyrano); Ignacio Cristiani (Puerto Gaboto); Marina Fratini (Pujato); Carolina Mozzi (Bigand); Sandra Arias (Máximo Paz); Cecilia Pollini (Santa Teresa); Pablo Rangel (Empalme Villa Constitución); Romina Brining (Serodino); Vanesa Martínez Massaro (Zavalla); María Bernardita Iturraspe (Fighiera); Verónica Rippa (Carcarañá); María Emilia Sapuppo (Puerto San Martín); Diana Arriondo (Fuentes); Gala Radich (Bombal); Cecilia Magurno (Maggiolo); Carolina Bonetto (Chañar Ladeado); Marcos Callegari (Godeken); Silvina Marcón (Las Garzas); Luciana Engler (Romang); Ramiro Tschannen (Margarita); Gerardo Capovilla (Arrufó); María Peretto (Humberto Primo); Luz Rabasedas (Soledad); Guillermo Lanfranco (Virginia); María Inés Barbero (Tacural); Henry Pons (Pozo Borrado) y Estefanía Gardella (San Martín de las Escobas).

El jueves, en tanto, Acuerdos citó a Marcelo Terenzio propuesto por el Ejecutivo para ocupar la vacante del Tribunal de Cuentas para los abogados y los directores de Enress propuestos, Jorge Lagna y Jorge Hurani. Luego será el turno de los candidatos a fiscales. Barbara Ilera y Carlos Lacuadra para fiscales titulares del MPA en Santa Fe y Luciana Escobar Cello como adjunta también en esta capital. Para fiscales titulares en Rosario son propuestos Gastón Avila, Cecilia Cardinali, Matías Edery; Marisol Fabbro, Guillermina Aiello; Marcelo Maximino, Viviana O'Conell, Mariana Prunotto, Mariano Ríos Artacho, y Pablo Socca. Como fiscales adjuntos para Rosario los nombres son Diego Giro y Franco Miatello.

Se completa la nómina con Vanina Servidio Pozzi (fiscal adjunto de Venado Tuerto); Juan Marichal y Valentín Hereñú (fiscales titulares de Reconquista) y Georgina Díaz (fiscal adjunta de Reconquista).

Finalmente el viernes, Acuerdos convocó a los candidatos a jueces para toda la provincia. La nómina incluye a cinco postulantes para jueces penales de Santa Fe: Lisandro Aguirre, Cecilia Labanca, María Celeste Minniti, Pablo Spekuljak y Sebastián Szeifert. Además para los tribunales locales están los nombres de Fernando Gastiazoro y Marisa Malvestiti para el Colegiado de Familia N° 3.

En el caso de Rosario, están los nombres de Ricardo Ruiz para primera instancia en lo Civil y Comercial (15 nominación); mientras que para jueces penales Paola Aguirre, Andrea Aronne, Aldo Bilbao Benitez, Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana y Fernando Sosa.

Para los tribunales de San Lorenzo, Ariel Cattaneo es postulado para juez penal de primera instancia y Darío Pangrazi para el mismo lugar en Casilda.

Claudio Heredia es propuesto como juez de familia en Venado Tuerto y Mariana Vidal como jueza penal de Melincué.

Para el norte, las propuestas de jueces penales son Sergio Olivera para Vera y Natalia Palud para Las Toscas.

Finalmente para Rafaela los nombres son de Nicolás Stegmayer y Gustavo Bumaguin como juez penales de primera instancia; Laura Lencioni como juez penal de Menores y Esteban Marquez como juez de primera instancia en lo Laboral de la segunda nominación.

Comisión

Este año, le corresponde al Senado presidir Acuerdos y el cargo lo desempeña Raúl Gramajo (PJ - 9 de Julio). Los otros tres integrantes de la Cámara Alta son Rubén Pirola (PJ - Las Colonias); Alcides Calvo (PJ- Castellanos) y Lisandro Enrico (UCR- General López).

En tanto, los diputados que integran el cuerpo son Fabián Bastia (UCR - Evolución); Leandro Busatto (PJ); Lionella Cattalini (PS), Julián Galdeano (UCR Juntos por el Cambio), Clara García (PS), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Maximiliano Pullaro (UCR Evolución) y Gabriel Real (PDP).