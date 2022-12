FERRATTO SE ALEJÓ DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE CENTRAL

Allí se hablaron y evaluaron diferentes situaciones, acerca del rendimiento del equipo y distintos atenuantes, a partir de las lesiones, bajas y generando una plantilla totalmente disminuida.

Por tal motivo, los resultados y la performance colectiva, no fueron las que el director técnico y los dirigentes esperaban.

"Yo entiendí que dar un paso al costado podía descomprimir la situación, aunque y no tengo dudas que, se deberá reforzar el plantel para competir de igual a igual con los equipos que son parte de la actual Liga Argentina", le expresó Orlando a La Red del Deporte Radio.

"Cuando me refiero a poder competir, quiero significar que, con esta actualidad del personal que disponía, se hace imposible estar a la altura de las exigencias", agregó.

En ese diálogo, la dirigencia reconoció su responsabilidad ante esta situación y la imposibilidad de brindarle un escenario más apropiado.

Ferratto dejó de ser el entrenador de Central y en el receso deberán buscar su reemplazante.

