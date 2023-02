Ferro, UCYD y Libertad siguen en el mercado

Por intermedio de sus redes sociales, el Deportivo y Cultural Ferro Dho confirmó que Cristian Videla se convirtió en nuevo refuerzo de la institución Verde.

Videla, un jugador que en Independiente se desempeñó como marcador central o lateral, fue el apuntado por la dupla Sanchez-Faerman para reforzar la defensa.

Recordemos que Ferró ya había sumado a Blesio, Torres y Sonsoni, aunque off de récord se sabe que Ferro, por el momento, no se retira del mercado.

Román Maurici: «Este año solo trajimos tres jugadores que nos hacían falta»

El entrenador de Libertad Trinidad, en su septima temporada como entrenador de los planteles superiores liberteños, habló de todo en el Tapon Deportivo.

«El objetivo de este año es sumar solo pocos refuerzos. Sumamos un volante que ya estuvo con nosotros, un arquero y un delantero de apellido Rivero que viene de jugar en Libertad de Sunchales. Además están entrenando los dos hermanos Lazo, y se contrató a los jugadores de Unión San Guillermo Mauro López y Ariel Ferreyra para que sigan con nosotros» afirmó.

En tanto manifestó que «volvió Pablo Arce, pero por las primeras fechas cumplirá suspensión pero es un jugador muy importante, de las ausencias se fueron Cristian Jaimez y Martin Almaraz, y no se operó Franco Hernández por lo que este año es probable que no esté con nosotros. Andy Galeano se operó de los meniscos pero cuando se recupere en el año se sumará. Los chicos que promocionamos el año pasado, y que anduvieron muy bien, cuatro de ellos se van a estudiar por lo cual tampoco estarán. Regreso a los entrenamientos Román Rodríguez, y no sumará un delantero más» confesó el experimentado entrenador.

Maurici confirmo cuatro partidos amistosos, en dos semanas, «vamos a Tiro Federal este jueves, y una semana después los recibimos en Villa. Con Sportivo Suardi también jugaremos dos partidos, uno en su cancha, y el otro en la nuestra».

El entrenador además valoró el trabajo de los dirigentes, su continuidad como entrenador, las diferencias con los equipos de la Liga San Francisco, y por último confesó que el torneo liguista de este año «va a estar duro, todos los equipos se están reforzando bien»

Gabriel Scolatrichi y Santiago Baldissone los nombres que están bajo la lupa de Fabio Marozzi

Unión de San Guillermo se sigue preparando para encarar una nueva temporada de la Liga Ceresina de fútbol. Es por eso, que el viernes jugará su primer amistoso con Juniors de Suardi.

Justamente, en ese compromiso amistoso, que se jugará en el estadio 18 de mayo, Fabio Marozzi observará detenidamente a Gabriel Scolatrichi - media punta- al igual que Santiago Baldissone - delantero de área-. Ambos llegan de Morteros y son opciones para sumarse al plantel sanguillermino.

Mas allá de estos nombres, Marozzi tiene intenciones de sumar tres refuerzos, pero por ahora no han trascendido negociaciones y nombres. Recordemos que Conrado Mandrile López y Varaldo, que fueron las primeras opciones han quedado descartados por diferentes motivos.