La audiencia pública será el 17 de febrero y organizaciones de consumidores cuestionarán este último punto.

“En el caso de la electricidad, hay un pedido de aumento promedio del 39%, pero hay que tener en cuenta que la propuesta de la Empresa Provincial de la Energía incluye una especie de cláusula gatillo. Este 39% es para una primera etapa, y luego de seis meses –para septiembre u octubre– quedaría abierta la posibilidad para un nuevo aumento, aunque el porcentaje aún no fue establecido, porque va a depender de una variación de costos: el laboral, los insumos eléctricos y las tercerizaciones que lleva adelante la EPE”, explicó el titular de la Red de Consumidores, Christian Galindo.

Según anticipó el dirigente, el 39% de aumento de la primera etapa impactará en las facturas de la luz de marzo y abril. Dependerá de la celeridad con que se manejen las autoridades porque a partir de la audiencia pública pautada para el 17 de febrero estarán en condiciones de analizar, dictaminar y sacar la resolución con aumento y la metodología que se determine.

“Un punto que sin dudas cuestionaremos en esa audiencia pública es precisamente esa cláusula gatillo, cuyo aumento no está estipulado, que no les da a los usuarios ninguna certeza sobre lo que puede pasar con la factura”, afirmó, y diferenció la situación de la EPE de la de Assa, que “ya pidió un porcentaje de 80% de incremento (aún no establecido, pero sí ya está pedido) para todo el año”, añadió Galindo.