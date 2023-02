La familia de Pablo Neruda asegura que un informe realizado por peritos internacionales confirmó que el poeta chileno no falleció como resultado de un cáncer, como indica la versión oficial, sino que fue envenenado. Este miércoles 15 de febrero se conocerá la pericia completa, realizada por un panel de expertos que estudia desde 2017 la bacteria clostridium botulinum, hallada en el cuerpo del escritor al momento de su muerte.

Un informe forense confirmaría que Neruda fue envenenado por Pinochet

El sobrino de Neruda, Rodolfo Reyes, anticipó que el grupo de peritos internacionales encontró que la bacteria “estaba en su cuerpo en el momento de su muerte”. En concreto, la cepa ALASKA E43 de Clostridium botulinum fue hallada en la pulpa de un molar del poeta, y eso fue la causante de su deceso, como también indicó el medio chileno El Ciudadano.

El documento, elaborado por el tercer panel que investiga la causa de muerte del Premio Nobel de Literatura, se presentará este miércoles ante la jueza Paola Plaza González. “Se fija como nueva fecha para la entrega del informe provisorio este 15 de febrero y se mantiene la entrega definitiva el próximo 7 de marzo”, detalló Plaza González.

La muerte del reconocido escritor, que tendrá su 50° aniversario este año, se investiga desde 2011, a partir de una querella del Partido Comunista (PC).

Expertos revelerán de qué murió el poeta chileno Pablo Neruda. (Imagen: Fundación Pablo Neruda)



Qué dice el informe pericial sobre la muerte de Pablo Neruda

Hasta ahora, la única versión de la muerte del autor de “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” indicaba que había fallecido a causa de un cáncer de próstata con metástasis, pero el nuevo informe pericial abre la incógnita de si la bacteria clostridium botulinum (responsable del botulismo) no fue inyectada en su cuerpo, mientras se encontraba internado en la Clínica Santa María, en Santiago de Chile.

La muerte de Neruda se produjo el 23 de septiembre de 1973, 12 días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende. El poeta era, además, un comprometido militante del PC chileno.

“Sabemos ahora que el ‘clostridium botulinum’ no tendría porqué haber estado en la osamenta de Neruda. ¿Qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado, hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado”, aseguró Reyes a la agencia EFE.

El sobrino recordó: "El certificado de Neruda es falso, fraudulento, firmado por tres personas diferentes. Cuando murió en la Clínica Santa María, hay un doctor Price, que es inexistente, fantasma, no tiene ningún registro médico. En la clínica nadie lo conoció. Con todas estas evidencias, y ahora las científicas, no me cabe la menor duda que hubo intervención de terceros".