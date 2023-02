Micaela Puig relató la dura realidad de la Fundación Pasos Iluminados

Asi lo escribió Micaela Puig:

"Como presidente de la Fundación de equinoterapia Pasos Iluminados paso a relatar la situación por la que estamos atravesando. Este grupo interdisciplinario comenzó en 2018 a trabajar de manera voluntaria. Logramos tener PERSONERIA JURÍDICA COMO FUNDACIÓN.

Pero al día de la fecha aguardamos un certificado de excención a las ganancias, para trabajar en colaboración con las empresas y de esa manera solventar los gastos. Es sabido que cobramos una cuota a los asistentes, cuyos fondos son destinados a cuidados de los animales, seguro, compras de insumos, materiales lúdicos, recreativos y terapéuticos.

También llevamos a cabo diferentes beneficios. Hoy en día estamos sin poder retomar con las actividades, debido a que no contamos con los recursos económicos ni humanos suficientes, es entendible que todos somos profesionales que tenemos nuestros trabajos y compromisos durante la semana, lo que vuelve difícil comprometerse con las exigencias que requiere una Fundación que trabaja con personas con discapacidad.

Me cuesta dejar todo esto, que tanto tiempo y esfuerzo me llevó, con toda la gente que colaboró en estos años, gracias a muchos de ellos conseguimos un predio brindado en comodato, una edificación en proceso y distintos recursos. Sólo me queda agradecer a todos los que fueron parte. Nuestro objetivo era brindar a la sociedad una terapia al aire libre, en contacto con la naturaleza de la cual estoy orgullosa porque vi en cada jinete diferentes progresos acompañados de momentos felices. Lamentablemente quien no se haya acercado a ver la conexión de los niños con los caballos, no entienden lo significante que es esto, más allá de los beneficios a nivel físico.

Quedo a disposición si alguien desea retomar equinoterapia en Ceres, pero por el momento en estas circunstancias, de no contar con la gente necesaria es insostenible".

Fuente Ceres Ciudad