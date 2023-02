La política santafesina transita el camino de la incertidumbre. La falta de definiciones en cada uno de los espacios internos del frente opositor genera que el tablero electoral no se termine de acomodar totalmente. El PRO, en su línea más ”pura”, es uno de esos sectores y oscila entre la posibilidad de apoyar para la gobernación a Carolina Losada, quien aún no definió si se presentará o no, o a Maximiliano Pullaro, ambas personalidades vinculadas al radicalismo. Hoy parece bastante lejana la posibilidad de que la tribu amarilla lleve su propia fórmula, aunque hay quienes mencionan que no hay que descartarlo por completo.

La senadora Losada viene de ganar los comicios del 2021, sabe que cuenta con un colchón de imagen positiva alta, y el hecho de que aún no definió cómo jugará este año hace que otras piezas opositoras no muestren sus cartas a la espera de sus movimientos. El espacio comandado por el radical Julián Galdeano tiene alianzas con otras ramas del PRO donde se pueden mencionar los nombres de la rosarina Anita Martínez, Germana Figueroa Casas, entre otros, y el sector de Sebastián Mastropaolo que tiene intenciones de apoyarla. También construyeron con sectores de la UCR comandados por el exintendente santafesino Mario Barletta o Dionisio Scarpín y hay un buen feeling con el mandatario rosarino Pablo Javkin.

Un posible “no” de Losada a la gobernación generaría una metamorfosis en el mapa electoral y pondría sobre la línea de largada para la Casa Gris otros nombres. Esta situación es la que hace que desde la línea más pura del PRO donde se mueve Federico Angelini, José Núñez o Ximena Sola no miren con malos ojos la candidatura de Pullaro. El actual diputado tiene en sus filas a la línea “PRO-Evolución” del partido amarillo que está representado por Gabriel Chumpitaz.

Si bien la posibilidad de brindar el apoyo a un candidato o una candidata radical ya se habló en reuniones internas del PRO y es un “mensaje que se empezó a bajar”, hay quienes mencionan que no hay que descartar de plano la posibilidad de una fórmula propia: un empresario del sur de la provincia vinculado al sector alimenticio y Angelini, fueron los nombres que circularon en su momento. “Hay charlas continuas y buen diálogo con los diferentes sectores, pero hay que esperar para tomar definiciones”, le dijo un referente a Letra P. Como forma de demostrar músculo, se negocia la posibilidad de que si el sector amarillo se suma a una lista para la Casa Gris, la misma le haga un guiño a una candidatura del PRO a nivel nacional.

La rosca irá acomodando las piezas en sus lugares y ordenará los nombres en un 2023 políticamente convulsionado. Lo que sí aseguran en el PRO Santa Fe es que a nivel legislativo, tanto provincial como local, tendrán lista propia. Para diputados podría ser encabezada por “alguien conocido del sur provincial”, intentarán tener nombres para la senaduría de los 19 departamentos y nóminas para los concejos de las principales ciudades. “Se está trabajando para tener representación territorial en la mayor parte de la provincia con listas para intendencias y presidencias comunales”, indicó un armador.

Fuente Letra P