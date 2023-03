Unión CyD apelará si no dejan jugar al brasileño Mamedes

Si no hay curso favorable a que el joven brasileño pueda jugar el asociativo, el club de San Guillermo informó que apelará ante la Federación de Básquet de Córdoba y que incluso el caso podría llegar al INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación), si no surge una resolución favorable de parte del ente rector del básquetbol cordobés.

Los clubes que se oponen consideran que la Mesa Directiva de la Asociación de Basquetbol de Morteros no debió autorizar la incorporación del jugador extranjero sin haber tratado antes la situación con los demás clubes. Los ocho clubes argumentan que sólo deberían sumarse jugadores nacionales o nacionalizados y que la incorporación del jugador brasileño va en contra de esa norma.

Sin embargo, la conducción de la entidad se ampara en un artículo del reglamento asociativo que sostiene que «la Mesa Directiva puede resolver situaciones que no están contempladas» como lo es este caso. La Asociación argumenta que la incorporación del jugador brasileño no viola ninguna norma y que se trata de una situación no prevista en el reglamento, por lo que la Mesa Directiva tiene la potestad de tomar una decisión al respecto.

Ante la falta de acuerdo entre los clubes y la Mesa Directiva, se decidió suspender la primera fecha del Torneo Apertura Masculino y convocar a una reunión de la Mesa Directiva para resolver los pasos a seguir.

