Qué se puede hacer para prevenir las infecciones virales y la gripe

Comenzó la temporada otoño – invierno y en este contexto, se recomienda tomar medidas para reforzar el sistema inmunológico y evitar enfermedades estacionales.

El doctor Hugo Neffen, Alergólogo e Inmunólogo, explicó a El Litoral que "en esta época se reactivan las infecciones virales y bacterianas del aparato respiratorio. Sumado a esto, los pacientes alérgicos a los ácaros, que son la mayoría en Santa Fe, tienen una combinación de los procesos alérgicos e infecciones virales. Esto produce síntomas como la rinitis , faringitis, bronquitis e inclusive reactivación del asma bronquial".



Cómo protegerse de las infecciones virales y de la gripe

"Lo esencial es la vacunación antigripal, ese sería el primer punto para tratar de prevenir la gripe", sostuvo el profesional. Quien además informó que para fortalecer el sistema inmune, al margen de una alimentación saludable, hay lisados bacterianos, se trata de preparaciones de bacterias que son específicamente para eso. Se pueden administrar por vía oral. Esto es algo que ayuda a la prevención de las infecciones virales y bacterianas, no solo la gripe".

El sistema inmune está relacionado tanto al gastrointestinal como al respiratorio

Por otro lado, contó que "está cobrando mucha importancia, desde hace unos 10 años, la regulación de la microbioma intestinal o flora intestinal. Su relevancia se debe a que la flora intestinal, es donde están los gérmenes y hongos que la constituyen. Si está desequilibrada tiene un impacto negativo sobre el sistema inmune y favorece a la producción de infecciones tanto a nivel digestivo como del aparato respiratorio, porque el sistema inmune está relacionado tanto al gastrointestinal como al respiratorio".

Cómo se puede ayudar a regular el microbioma intestinal . Teniendo una dieta saludable, consumir yogur con probióticos y prebióticos por vía oral "hoy hay diversas alternativas en el mercado farmacéutico argentino".



Además, para prevenir la transmisión de la enfermedad de persona a persona desde el Ministerio de Salud de la Nación, recomiendan adoptar las siguientes medidas:

Lavarse frecuentemente las manos (antes y después de comer, al volver de la calle, luego de estrechar las manos a alguien que tiene tos y resfrío, luego de ir al baño, etc.).

Evitar acercarse a personas que padezcan gripe.

Al toser o estornudar, cubrirse la boca o la nariz con un pañuelo de papel o, en su defecto, con el pliegue del codo. No se recomienda cubrirse con las manos, ya que ello favorece la transmisión del virus.

Señales de emergencia

En algunas personas afectadas por la gripe, pueden presentarse algunas señales clave de emergencia que indican que el paciente requiere atención médica urgente:

En los niños, síntomas como fiebre sostenida, respiración rápida o dificultosa, coloración azulada de la piel, cambios en el estado de conciencia (tales como dificultad para despertarse) e irritabilidad. También cuando los síntomas de la gripe mejoran, pero luego regresan con fiebre y empeoramiento de la tos.

En los adultos, síntomas como fiebre alta o sostenida, dificultad en la respiración o falta de aire, dolor o presión en el pecho, desmayo, confusión o vómitos severos y/o persistentes.

Quienes se deben vacunar

Neffen recordó que la vacunación está indicada "para todos los grupos etarios. Si hay enfermedades concomitantes; como asmas bronquial, rinosinusitis, Epoc o si el paciente tiene alguna inmunodeficiencia, en esos casos es necesario aplicarse la vacuna.

