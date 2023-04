Tremenda fecha liguista que contó con el condimento especial de jugar todos los partidos con canchas húmedas por las precipitaciones registradas. El líder Ferro derrotó a San Lorenzo y sostuvo la punta. En Hersilia, San Lorenzo Ambrosetti goleó a CACU 5 a 1, mientras que Central goleó a Sportivo 4 a 1. En Villa Trinidad, Libertad derroto 3 a 2 a At Selva y le quitó el invicto. El CAT sigue subiendo, y ya es escolta al derrotar a Union SG 3 a 1. En Arrufo se registró el único empate de la fecha, el local y Unión y Juventud igualaron 1 a 1.

Resultados de la fecha 7

Libertad Trinidad 3- Atlético Selva 2

Goles: Alberto Laso- Pablo Arce- Facundo Monzón

Goles: Miguel Zurrian – Adrián Gómez

Exp: Facundo Mena (CAS)

Central 4- Villa Minetti 1

Goles: Juan Sayago- Elias Escalada- Brian Yulka- Gastón Roch

Gol: Chávez

Exp: Figueroa (SVM)

Atlético Tostado 3- Unión San Guillermo 1

Goles: Brian Ocampo- Esteban Demaria- Gonzalo Algarbe

Gol: Santiago Baldissone

Exp: Diego Ackerman- Rafaela Nicola (USG)- Ocampo (CAT)

Unión Arrufo 1- Unión y Juventud (B) 1

Gol: Villarroel

Gol: Cejas

Ferro Dho (SC) 1-San Lorenzo (T)- 0

Gol: Augusto Sonzogni

Exp: Joaquín Diez (FD)- Gabriel Balizan y Rojas (SLT)

San Lorenzo (A) 5- Atl. Ceres Unión 1-

Goles: Sergio Córdoba.- Ivo Simonatti- Martin Almaraz- Antonio Roldan- Francisco Vicens

Gol: Martin Benitez

Tabla de posiciones

Ferro Dho 16- Libertad Trinidad 15- CAT 14- San Lorenzo A 11- Unión SG 11- CCAO 9- At. Selva 8- Unión y Juventud 8 -CACU 7- Union Arrufo 6- San Lorenzo T 5- Sportivo 2-

Octava fecha

CACU vs Ferro Dho

San Lorenzo A vs Libertad

San Lorenzo T vs Union A

Unión Bandera vs CAT

Unión SG vs CCAO

Sportivo vs At. Selva