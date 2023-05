Ferro sigue como líder pero se acercaron CAT y Libertad

Se disputó la novena fecha del torneo superior liguista. Hubo triunfos del CAT en la Villa ante San Lorenzo en el superclásico de la fecha 1 a 0. Ferro sigue como líder pero no pudo vencer a San Lorenzo Ambrosetti empatando 0 a 0. Central Argentino se rehízo y derrotó a Union y Juventud 2 a 0. Unión de Arrufo derroto a CACU 3 a 0 y se metió al lote de los ocho mejores, mientras que Libertad derroto al colista Sportivo y se mantiene expectante como escolta, sabiendo que el domingo que viene enfrentara al líder de la categoría.

Tabla de posiciones

Ferro Dho 20- Libertad Trinidad 18- CAT 18- Union SG 17- San Lorenzo A 15- Central 12- At. Selva 9- Union Arrufo 9 Unión y Juventud 9- San Lorenzo T 8- CACU 7- Sportivo 3

Próxima fecha

Ferro Dho (SC) Vs Atl. Libertad Trinidad

San Lorenzo (A) Vs Unión Dep. Arrufo

Atl. Ceres Unión Vs Club Atletico Tostado

San Lorenzo (T) Vs Central Arg. Olimpico

Union y Juventud (B) Vs Club Atletico Selva

Union San Guillermo Vs Sportivo Villa Minetti