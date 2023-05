Los Pumas de Ceres Secuestraron importante cantidad de cortes cárnicos

Por motivos que se hizo presente un productor ganadero dueño de un establecimiento rural anoticiando que en calle “Eduardo Joffer” de la localidad antes nombrada, habitaría una persona masculina, en su propiedad realizando la venta al público de cortes cárnicos vacunos.

Paulatinamente a través de la información recopilad rurales en conjunto con personal de la 6ta, llegaron a la finca y con autorización previa al sujeto ingresaron a realizar una requisa y observaron diferentes cortes cárnicos, en presencia de un médico veterinario de bromatología dictaminando imperfectas condiciones bromatológicas sanitarias, siendo no aptos para el consumo humano, consultando lo expuesto en el lugar no supo justificarlo.

Rápidamente se da conocimiento al fiscal en turno dictaminando, que el sujeto sea notificado de sus derechos y por “Infracción al Art. 128 Inc. C de la Ley Pcial. N° 13.774” (El que transportare, comercializare o almacenare productos cárneos o sus derivados destinados al consumo de la población y hubieran sido elaborados o provinieren de faenamientos no autorizado). – Decomisaron un total de (40) Kg de productos cárnicos de origen Vacuno y (01) cuero con su respectiva marca, continuando con su desnaturalización. Interviene la Unidad Fiscal correspondiente.