Se presentó "En la Terraza", un libro con poemas del recordado Horacio Rossi

Oscar Agú, esctitor y amigo Horacio Rossi

La actividad se llevó a cabo desde las 20 hs. Fue Oscar Agú quien recorrió el camino literario y humano del autor. Entrelazó de una forma muy cálida las cualidades de quien fuera su amigo. Destacó la capacidad que tenía Rossi para ayudar y agrupar a escritores de toda una región, de su generosidad para ayudar a los nuevos poetas. Se sumaron al homenaje leyendo algunos de los poemas del autor Verónica Capellino, Ángeles Oroño Glour y Angel Alassia.

El escritor sancristobalense Ángel Alassia.

Ángeles Oroño Glour

Verónica Capellino, amiga y colega del homenajeado escritor, leyendo uno de sus poemas

Seguidamente, el editor Diego Suárez proyectó un video con la presentación del libro y cerró el evento con una breve descripción de como fueron seleccionados los poemas de Rossi.

El editor Diego E. Suárez, presentando En La Terraza

"En el año 2021, luego de publicar un artículo para la agencia Paco Urondo sobre la celebración de la “Semana de la Poesía en Santa Fe”, se generó la posibilidad, gracias al interés de Patricia Severin ( Editorial Palabrava) de armar por primera vez una antología dedicada a la poesía de Horacio Rossi desde 1975 hasta el 2008, el año en que fallece. Toda su obra había sido publicada en forma dispersa, en folletos, cuadernos y en ediciones de baja tirada”. Comentaba Suárez y seguidamente aclaraba “Es la primera vez que se podía armar una antología con sus trabajos, realizada a través de una editorial importante, con buena distribución que la pueda presentar en los lugares de exhibición más resonantes como lo son las ferias del libro de Palermo, en la de Santa Fe o en Rosario. Esto permite dejar al alcance de la mano del lector un trabajo que le permitirá conocer a un gran autor y su proyecto creador, que no solamente tenía que ver con la escritura poética, sino con la promoción cultural”. El editor nos decía que "su accionar tuvo como eje la amistad y la valoración de los vínculos humanos, no solamente al arte y la poesía como una cuestión puramente artística o estética, si no sobre todo una cuestión humana, ahí está la actualidad de su acción y actitud frente al arte, que es lo que todos estamos reclamando en estos tiempos".-

Al ser consultado sobre el contenido del libro nos respondió que, la idea era ofrecer al público una síntesis no solamente de sus aspecto como productor literario, como escritor de poesía, sino su lado humano y de poner en valor en una cronología comentada a través de testimonios de sus colegas, en distintas etapas de su vida y de su formación. Por último al consultarlo sobre la reacción del público en los distintos lugares donde se presenta "En la Terraza" nos decía que "Se siente la calidez de los asistentes al recibir este trabajo, porque él sabía cómo llegar a la gente con sus poesías"