5º aniversario del Museo de la Ciudad

El corto expuso un relato conmovedor sobre nuestras experiencias durante la cuarentena por el covid-19 en la ciudad de San Cristóbal. Durante la jornada, también se mencionó la posibilidad de nombrar el museo en honor a Osvaldo Giussani.

Estuvieron presentes la Directora de Cultura Carolina Corona, Karina Hereñú (museóloga), concejales locales, Secretarios Municipales y público en general.

Tras la emotiva proyección del corto, la Profesora Luisa Bertero, expresó sus sensaciones sobre el trabajo realizado.

"Cuando estábamos todos cerrados, sin saber para dónde mirar, qué hacer, fue providencial que a mí me llegue la oportunidad de hacer algo que me gusta. Es difícil escribir por encargue pero fui viendo y le di forma al texto, después mejorarlo y recortarlo para el video. Es una oportunidad de compartir con gente que me conoce de siempre, con mis ex compañeros de trabajo, ex docentes, ex alumnos, con gente del barrio, es fuerte y apelar a las emociones, eso que nos parece tan lejos y sin embargo hace escasos tres años que empezó la pandemia y recién estamos saliendo".