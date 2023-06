Ceresina: Los de arriba tropezaron con los de abajo

Se disputó este domingo la 13° fecha del campeonato superior liguista. La fecha dejo resultados que ponen caliente la clasificación, debido a que como no había sucedido todavía, los equipos de abajo derrotaron a los de arriba. San Lorenzo Ambrosetti cayó con Atlético Selva 2 a 1, en un duelo que era vital para el local. En Arrufo, Unión Deportiva empató 2 a 2 con el líder Atlético Tostado. En San Cristóbal, se floreó Central Argentino ganando 4 a 0 ante Ferro. Libertad también cayó goleado ante Unión y Juventud 4 a 1. Por ultimo CACU ganó un duelo clave ante Sportivo 2 a 0 y San Lorenzo derro0to 1 a 0 a Unión SG. En sub 23, la novedad la dio Ferro que derrotó a quien llegaba como líder Central Argentino.

Sportivo (0) VS CACU (2)

Goles: Facundo Vivas- Santiago Cordoba (p)

Exp: Maidana (SVM)- Bravo (CACU)

San Lorenzo T (1) Vs Union SG (0)

Gol: Amílcar Monzón

San Lorenzo A (1) Vs Selva (2)

Gol: Ángel Gorosito

Goles: Adrián Gómez- Julián Córdoba

Exp: Pablo Giménez (CAS)

Union y Juventud (4) Vs Libertad (1)

Goles: Matías Cantadori- Federico Cantadori- Micael Cabrera (p)- Jonatan Godoy (p)

Gol: Daniel Díaz

Ferro Dho (0) Vs Central- (4)

Goles: Diego Díaz (2)- Juan Flores- Ernesto Sejas

Exp: Joaquín Diez (FD)

Unión Arrufo (2) Vs At. Tostado (2)

Goles: Villarroel (2) 2 p.

Goles: Kevin Velázquez (2)

Exp: Alexis Sosa (CAT)

Tabla De Posiciones De Primera División

CAT 28- Libertad Trinidad 24- Unión SG 23-Ferro Dho 23 (X)- San Lorenzo A 21- CCAO 19- At. Selva 16- San Lorenzo T 15- Unión y Juventud 13 – CACU 11- Unión Arrufo 10 (X)– Sportivo 7-

Próxima Fecha

Cat Vs Libertad

Ccao Vs Union A

Selva Vs Ferro

Sportivo Vs San Lorenzo A

Union Sg Vs Cacu

Union Y Juventud Vs San Lorenzo T