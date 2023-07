Ceresina: Unión Arrufó volteó a Unión SG y ratificó su gran momento

Se jugaron los primeros cuatro partidos de la 17° fecha del torneo superior liguista. En Arrufó, el equipo de Leo Carena golpeó fuerte y mantiene una gran segunda rueda en el certamen al golear a Unión San Guillermo 4 a 1. CUDA bajó a uno de los de arriba y se metió de lleno en el sexto lugar de la clasificación. San Lorenzo Ambrosetti derrotó a San Lorenzo Tostado 2 a 1 y se metió entre los cuatro mejores, aprovechando la derrota de Ferro Dho ante Unión y Juventud de Bandera 2 a 1. En Ceres, Libertad mantiene su ilusión de ser «1» le ganó a CACU 3 a 1 y alcanzó la barrera del CAT que juega entre semana frente a Sportivo VM.

Primera División

San Lorenzo A (2) Vs San Lorenzo (1)

Goles: Ivo Simonatti- Nicolás Martínez (p)

Gol: Amilcar Monzón

Unión Arrufo (4) Vs Unión SG (1)

Goles: Lisandro Villarroel- Rubén Ramírez (p)- Pablo Sacomanno- Julio Martinuzzi

Gol: Jeremías Guzmán (p)

Cacu (1) Vs Libertad (3)

Gol: Facundo Vivas

Goles: Rodrigo Puebla- Julio Sampietro (p)- Silva

Ferro Dho (1) Vs Unión y Juventud (2)

Gol: Ezequiel Torres

Goles: Jonatan Godoy- Juan Manuel Barros

Tabla de Posiciones Sub 23

San Lorenzo A. 35- CCAO 32– Atlético Tostado 32- Sportivo 30- Union SG 28- CACU 25- At. Selva 24- Union y Juventud 19- Libertad 15- San Lorenzo T. 13- Ferro Dho 13 (X)- Union A 11 (X)

Tabla de Posiciones Primera División

Atlético Tostado 34-Libertad Trinidad 34- Unión SG 32- San Lorenzo A 30- Ferro Dho 29 (X)- Unión Arrufo 20 (X)- CCAO 20- Unión y Juventud 18- At. Selva 17- San Lorenzo T 16- CACU 15- Sportivo 7

La Próxima Fecha

Atlético Selva Vs. Libertad Trinidad

Villa Minetti Vs. Central Arg. Olímpico

Unión San Guillermo vs. Atlético Tostado

Unión y Juventud Vs. Unión Dep. Arrufó

San Lorenzo (T) Vs.- Ferro Dho (SC)

Atl. Ceres Unión Vs.- San Lorenzo (A)