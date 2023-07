Luego de los primeros 120 días de funcionamiento del Proyecto Parque INSES, la gran apuesta Industrial, Social, Educativa y de Salud que propone la Unión Ferroviaria UF, a través de su Directora, Virginia Rodríguez Mühn y de Sergio Sasia, Secretario General del Sindicato, la profesional hizo un balance, donde marcó parámetros de como se planificó e inició el Proyecto que ilusiona a la Comunidad Sancristobalense, los avances, los objetivos alcanzados y los desafíos a futuro: “Estamos sumando valor a otras cuestiones, con ideas sociales, con ideas para la comunidad en distintos aspectos, además de lo industrial que hoy es lo que está teniendo un fuerte impulso”, explicó Virginia y agregó que “para contextualizar un poco, a partir del 1° de agosto del corriente está previsto que inicie sus actividades la Empresa Maquinarias Viales Baires M.V.B. que es la empresa que va hacer reparación y fabricación de mangas de freno". Asimismo detalló que "está muy avanzadas las tratativas para la concreción del acuerdo para que SKF, una Empresa multinacional con planta base en Tortuguitas Bs. As. y que se dedica a la fabricación y reparación de rodamientos, traslade al INSES la reparación de rulemanes de trenes, en principio, actividad que realizan en la actualidad en su Planta Central. Y agregó que la misma ya tiene destinada la nave donde realizará sus tareas y que solo restan detalles para su concreción, firma del comodato y puesta en valor de las instalaciones, donde el objetivo es que el próximo trimestre esté en San Cristóbal ya funcionando”.

También puntualizó que" como se ha dicho en reiteradas oportunidades y desde un principio, el desarrollo del proyecto del Parque INSES es progresivo y proyectado a no menos de 4 años, pero estamos realmente muy satisfechos porque se ha tenido avances y logros significativos en poco tiempo" al tiempo que resaltó “Vengo diagramando y programando el modelo industrial que quiero llevar a cabo como Directora, el desarrollo y actividad ferroviaria va a estar en el ala derecha Norte porque es funcional a la actividad. Hoy tenemos a Belgrano Cargas con el sector de pintura de vagones y a Maquinarias Viales Baires y SKF ya ubicados y proyectados para ese sector. Sobre el ala sur está la EmpresaTotal Blocks en la nave más grande que es donde va a funcionar y donde ya se están instalando varias de las maquinarias a utilizar. La semana pasada vinieron los técnicos y el ingeniero para ver y monitorear los avances de obra, brindar la capacitación a los 3 técnicos incorporados a principios de mes y una vez que esté a punto el funcionamiento, van a ingresar operarios, donde podemos aclarar que a varios de ellos ya se les han tomado entrevistas y pronto estarán ingresando los seleccionados de manera progresiva y en base al potencial de fabricación ”.

En su momento, en alguna de las tantas entrevistas brindadas a medios locales, Sergio Sasia deslizó la posibilidad de la instalación de una fábrica de indumentaria de trabajo, y según Rodríguez Mühn hay dos opciones y propuestas que mostraron mucho interés y estamos avanzando en las tratativas: “La idea es abastecer a industria santafesina y del norte del país, entendemos que de Santa Fe al Sur está Rosario y Buenos Aires pero de aquí, para el Norte, no hay mercado y es una buena opción”, explicó y añadió que “para este proyecto industrial vamos a utilizar el ala Centro Norte donde precisamente antes se trabajaba la parte textil del ferrocarril, aprovechando las bondades que nos brinda el lugar”.

Por otra parte, la Directora expresó que "Uno de los temas que genera dolores de cabeza en el INSES es el Proyecto de Forjado de Ruedas de Tren. Es una propuesta realmente interesante, de sustitución del 100% de importaciones, con un potencial de generación de empleo directo e indirecto y fortalecimiento de la industria nacional.

Fue y sigue siendo un compromiso de Empresarios argentinos importantes, se avanzó en su momento mucho, hasta fue aprobado por el Ministerio de Producción de la Nación, pero hoy está en stand by" y agregó “La forja está trabada, los empresarios tienen el dinero para la inversión, están las naves destinadas pero el tema es la maquinaria que debe importarse, porque no se fabrica en el País y hoy la situación del país demora la concreción, pero sabemos que tarde o temprano se va a dar. Estamos a la espera”.

El otro proyecto que depende de lo que pase con la Licitación, es la posibilidad de fabricar los caños para el acueducto San Javier -San Cristóbal - Tostado.

"Cuando vinieron los Empresarios locales y españoles, eligieron 3 naves ubicadas estratégicamente en el centro del Parque, son empresarios reconocidos que ya invirtieron en distintas provincias y con los que mantuvimos reuniones importantes" resaltó Virginia Rodríguez y agregó que "se tomaron medidas, proyectaron la puesta en valor de las naves, pero hasta que no empiece la obra y no se definan los tipos de materiales a utilizar, no tendremos certeza sobre su puesta en marcha".

Social

ReNaPer, Registro Civil y ANSES son los motores en lo social, al menos para esta primera etapa, alguno de ellos ya instalados y concretados, otros en avance con firmas de convenios. Asimismo el traslado del Registro Civil, de hecho este viernes se celebraría un casamiento en el INSES, marcando el inicio del traslado de la dependencia al sector.

“El día que inauguramos RENAPER se hicieron 2 DNI y al otro día 20 trámites, ya llegaron algunos físicamente y al día de hoy se realizaron alrededor de 100 trámites. Veo en el vecino sancristobalense que está contento con este logro, son bien recibidos, brindando un buen servicio y achicando las distancias”, entiende Virginia. “Estamos con el tema de concretar la instalación de la Oficina de Anses también para brindar la misma posibilidad de otros trámites que son bastante tediosos y que se llevan a Rafaela. La decisión es que Anses se instale en estas instalaciones, ya firmamos el convenio con la Directora Ejecutiva, Fernanda Raverta, están avanzando con el proceso de compra de mobiliarios y tecnología necesaria y seleccionando personal para que desarrollen las tareas respectivas.

Cabe aclarar que San Cristóbal hoy solo cuenta con un puesto de recepción de documentación y cualquier trámite se debe ir personalmente a Rafaela u otra ciudad. La concreción de esto, permitirá agilizar y principalmente ahorrar gastos a los adultos mayores.

El objetivo es que entre 45 y 69 días esté funcionando a pleno”.

Sobre el Registro Civil, Rodríguez Mühn contó que “el día que inauguramos RENAPER estuve con la Secretaria del Registro, Sandra Sánchez, ella me miró y me dijo que hermoso lugar para casar ¿y la verdad por qué no, le dije? Hablamos con el representante provincial del Registro Civil sobre qué y cómo se puede hacer y avanzamos en el tema. Me reuní con el arquitecto y tomamos la decisión con Sergio de brindarles una parte al Registro Civil, entendiendo que cuando se quiere se puede, porque el edificio del Registro ya no da para más, es indignante, los Sancristobalenses no se merecen esto, han pasado muchos gobiernos y nadie terminó de gestionar realmente; nosotros teníamos la posibilidad edilicia y en 5 minutos resolvimos un tema que llevaba años a las vueltas”.

Al final dijo "socialmente el INSES apunta a agilizarle y resolverle cuestiones importantes a la gente. Estudiamos los temas, venimos observando inacción de los que deben gestionar en la ciudad, y nos comprometemos a dar una mano desde este Proyecto."

Educativo

"En estos días precisamente estuve hablando con los alumnos en su horario de lengua y literatura, con la profe también, les conté quien era, el Proyecto del Parque para el futuro, la importancia de terminar el secundario y que iban a tener un lugar en estas instalaciones para poder desarrollarse.

La idea de la educación es formar mano de obra calificada para poder brindarle a los empresarios e industria que se radiquen en el INSES u otro lugar.

Lo que estuvimos viendo es que hay mucha gente grande que no terminó el secundario ni el primario, incluso gente del INSES, pero no pueden por la edad. Estamos en tratativas con el Ministerio de Educación para hacer el plan adultos de terminalidad escolar, como así también una mirada a carreras terciarias y/o universitarias. Estamos avanzando también con eso.

Sin olvidar que ya está en curso la Terminalidad Técnica Secundaria para alumnos de hasta 18 años en primera instancia y con una formación profesional orientada a la mecánica de motos, convenio refrendado con el Escuela Técnica 474 como así también Inglés y a futuro otras temáticas, mediante el convenio con la Escuela 339.

Desde la implantación del Área educativa, más de 150 personas por día promedio ingresan al INSES, y a cada uno lo identificamos de una manera diferente con los registros correspondientes.

Estamos convencidos que la formación y capacitación continua, es parte fundamental para el desarrollo personal y de la sociedad y seguiremos trabajando en ampliar el espectro educativo.

Sanitario

Sólo resta la habilitación del colegio de médicos. Hemos tenido que llevar adelante inversiones y remodelaciones importantes en base a las exigencias.

Ya eso está culminado. Esta semana vienen a certificar dichas obras y esperamos pronto poder brindar asistencia médica primaria, como aporte a la salud de la ciudad, desde médico clínico, pediatra hasta algunas especialidades relevantes para la ciudad y la zona. Tenemos que decir que muchas veces se tornan burocráticos ciertos trámites, pero confiamos que se aceleren en base a lo relevante del tema.

También tenemos a disposición una ambulancia equipada.

"Considero que se superaron ampliamente los proyectos y objetivos que teníamos para cumplimentar a la fecha, de hecho han sido superados.

Hay varios proyectos en análisis y en trámite, entre otros, un lugar adaptado y destinado a los pequeños y medianos emprendedores; seguir tendiendo puentes con sectores empresarios de diversos rubros, concreción de un museo, una biblioteca histórica, en fin, una amplia mirada al desarrollo.

Ya tenemos 60 trabajadores, están pendientes los que generen las empresas y los rubros que mencionamos y va a ingresar en estos días uno a portería 2 y otro más en portería 3 para proveedores, con lo que ello significa y con el potencial de crecimiento en base a lo que está por concretarse en días y en los proyectos a futuro.

Trabajo, Producción, Educación y Salud, son los pilares del Proyecto Parque INSES. Ese es el desafío y en compromiso de la Unión Ferroviaria, de Sergio Sasia, de Marcelo Andreychuk y de esta Directora que también es santafesina, de este departamento, más precisamente oriunda de Ceres, que está profesionalmente comprometida con el Proyecto y con la Comunidad.