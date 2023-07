Preocupa un nuevo y peligroso reto de TikTok

TikTok es una plataforma ideal para aprender sobre varios rubros (en ciertas ocasiones), disfrutar de una historia de vida, o simplemente convertirse en una vía letal y peligrosa para los más jóvenes.

En esta oportunidad, un nuevo reto viral se hizo conocido entre miles de usuarios causando preocupación y un inmenso alerta en los padres.

En qué consiste el reto

El nuevo desafío se llama "el reto del bórax" y consiste en beber un producto de limpieza.

El producto conocido como bórax es un compuesto importante del boro. Se trata de un cristal blanco y suave que se disuelve en agua y se utiliza ampliamente en detergentes, suavizantes, jabones, desinfectantes y pesticidas.

El "Bórax Challenge" es un nuevo reto viral que ha tomado rápidamente popularidad en la plataforma TikTok. Consiste en ingerir productos de limpieza, específicamente un compuesto llamado borax.

Los efectos nocivos del Bórax en el organismo

Los expertos en toxicología han advertido que el bórax puede tener graves efectos en el cuerpo, incluyendo:

Fuerte dolor de cabeza

Hipotermia

Inquietud

Cansancio

Lesiones renales irreparables

Dermatitis

Alopecia

Anorexia

Indigestión

El origen del mito

El fenómeno del "Bórax Challenge" se relaciona con un mito circulado en Estados Unidos, donde se afirmaba que el bórax tiene beneficios para la salud, como aliviar síntomas de enfermedades como la artrosis, artritis y lupus. Sin embargo, este mito ha sido desmentido por expertos y el bórax es una sustancia altamente tóxica que nunca debe ser ingerida.

Médica desmiente la información

Lo más preocupante del reto es que este compuesto es muy conocido y utilizado en Estados Unidos, pero no por su eficiencia en la limpieza, sino por una insólita mezcla.

Tal como precisaron algunos jóvenes, si este polvo blanco de este detergente se le agrega a los licuados o al café se estaría combatiendo los síntomas de la artritis, el lupus u otros problemas de salud. Una verdadera locura.

El bórax es en realidad un compuesto venenoso y nunca debe comerse. El consumo de bórax se popularizó recientemente en TikTok como una forma de tratar la inflamación, pero no hay evidencia de que tragar bórax tenga algún beneficio para la salud humana”, explicó la profesional.

Asimismo, especialistas agregan que “la toxicidad del bórax también puede causar dolor de cabeza, hipotermia, inquietud, cansancio, lesión renal, dermatitis, alopecia, anorexia e indigestión".

Por su parte, en los bebés, "el alto consumo de bórax ha causado anemia, convulsiones, eritema y cabello fino”.