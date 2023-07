Liga Ceresina: Ferro se sacó de encima una partido "chivo"

Se disputó el grueso de la 19° fecha del torneo oficial liguista, donde se destacaron el triunfo de At. Tostado con un penal polémico ante Unión de Bandera, la victoria de Ferro Dho ante CACU, el triunfo de San Lorenzo Tostado en cancha de Unión Arrufo, y la gran victoria de Atlético de Selva que sumó 3, y se metió entre los ocho mejores.

El miércoles completaran CCAO vs Union SG un partido que tendrá condimento en las dos divisiones. En sub 23, ya sellaron su clasificación, San Lorenzo Ambrosetti, CAT y Central Argentino sin jugar.

Primera División

At-. Selva (3) Vs Sportivo (0)

Goles: Conrado Mandrille Lopez- Facundo Mena (2)

Exp: Palacios y Nietto (SVM)

Ferro Dho (2) Vs CACU (1)

Goles: David Torancio (p)- Leonel Barreto

Gol: Santiago Córdoba

At. Tostado (3) Vs Unión y Juventud (2)

Goles: Gonzalo Algarbe (2p)- Brian Ocampo

Goles: Joshue Villalba- Mansilla

Exp: Mantovani (CAT)- Buttice (UJB)

Unión Arrufo (1) Vs San Lorenzo-(3)

Gol: Lisandro Villarroel

Goles: Bautista Gervasoni- Amilcar Monzon (2)

Libertad (0) Vs San Lorenzo A. (0)

Posiciones

Sub 23

San Lorenzo A. 41 (C)-At. Tostado 39 (C)- CCAO 36– Sportivo 32- Unión SG 29- CACU 28- Selva 25(E)- Unión Bandera 22 (E)- San Lorenzo T. 19 (E)- Libertad 18 (E)- Ferro Dho 16 (E)- Unión Arrufo 11 (E)

Primera División

At. Tostado 41 (C)- Libertad 35 (C)- Ferro Dho 35 (C)- Unión Sg 32 (C)- San Lorenzo A. 31 (C)- Central 26 (C)- At. Selva 23 – Unión Arrufo 23- Unión Bandera 21- San Lorenzo T. 19- CACU 18- Sportivo 8