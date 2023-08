Ceresina: Central y Unión SG no pudieron ganarse

Hubo un cotejo poco preciso, con mucho pelotazo de los dos lados. Poco de lo colectivo, y en lo físico, Central mostró un agotamiento notorio tras la enorme seguidilla de partidos disputados en el último mes. Union originó las más claras en la etapa complementaria, dos de Baldisonne y otra de Nicola que tiró por arriba del travesaño. Central originó una sola, pero el Chaqueño de los Frentones no perdonó. Cuando se jugaba tiempo adicinado, Rafael Nicola, una de las figuras del partido, la bajo de pecho, y quemó la red del arco de Bonetto para ponerle cifras definitivas, y ponerle justicia al marcador final.

En sub 23, en otro partido mucho más vibrante, Central derrotó a Unión 2 a 1. Dos goles de Ernesto Sejas, mientras que Alves había abierto la cuenta a los 10″ del primer tiempo en la primera jugada del partido. Bejarano expulsó al goleador del aurinegro, y a Maretto en Unión SG.

LA SINTESIS:

SUB 23:

CCAO 2- UNION 1- ARBITRO: BEJARANO DIEGO-

Goles: Ernesto Sejas (2)- CCAO/ Rodrigo Alves (Unión SG )

Exp: Sejas (CCAO)- Maretto (USG)

PRIMERA DIVISION

CCAO (1)- UNION SG (1)- ARBITRO: HUGO MOREYRA

Goles: Diego Diaz (CCAO)/ Rafael Nicola (USG)

POSICIONES:

SUB 23:

SAN LORENZO A. 41 (C)-AT. TOSTADO 39 (C)- CCAO 39 (C)– SPORTIVO 32- UNION SG 29- CACU 28- SELVA 25(E)- UNION BANDERA 22 (E)- SAN LORENBZO T. 19 (E)- LIBERTAD 18 (E)- FERRO DHO 16 (E)- UNION ARRUFO 11 (E)

PRIMERA DIVISION:

AT. TOSTADO 41 (C)- LIBERTAD 35 (C)- FERRO DHO 35 (C)- UNION SG 32 (C)- SAN LORENZO A. 31 (C)- CENTRAL 27 (C)- AT. SELVA 23 – UNION ARRUFO 23- UNION BANDERA 21- SAN LORENZO T. 19- CACU 18- SPORTIVO 8

El domingo se juega la 20° fecha:

CACU vs CUDA

San Lorenzo A vs Ferro Dho

San Lorenzo T. vs CAT

Sportivo vs Libertad

Unión SG vs At. Selva

Unión y Juventud vs CCAO