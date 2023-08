Ceresina: CCAO goleó a San Lorenzo y lo eliminó, CAT sacó a CACU, en la última se define el 7° y 8° lugar

En sub 23 hay que destacar el triunfo de Unión San Guillermo 2 a 1 ante Sportivo de Villa Minetti. Los dos quedaron con 35 puntos, y definirán en la última fecha quien ingresa a la zona de 4.- CACU solo espera un milagro, ya que deberá ganarle el clásico a Central, y después esperar que pierdan Sportivo ante Unión Bandera y Unión SG ante Libertad.

SUB 23:

SPORTIVO (1) VS UNIÓN SG (2)- ARBITRO: Jorge Tolosa

Gol: Joel Lizardia

Goles: Herrera (EC)- Emiliano Maretto

CAT (1) VS CACU (1)- ARBITRO: Franco Cambursano

Gol: Ivo Vallejos

Gol: Matias Gorosito

CENTRAL (2) VS SAN LORENZO T. (1)- ARBITRO: Daniel Britez

Goles: Alexis Cisneros- Pablop Veliz (p)

Gol: Salvallotti

AT. SELVA (1) VS UNIÓN Y JUVENTUD (4) – ARBITRO: Fernando Retamoso

Gol: Tomas Ruiz Diaz

Goles: Esteban Ganem (2)- Belizan- Maycol Cabrera

LIBERTAD (3) VS FERRO DHO-(0) ARBITRO: Daniel Mansilla

Goles: Damian Martinet (2)- Diego Moyano

UNIÓN ARRUFO (2) VS SAN LORENZO A.(4)- ARBITRO: Hugo Moreyra

Goles: Tomas Lobos (p)- Peralta

Goles: Leonardo Perez (3-1p)- Marcos Figheras

PRIMERA DIVISIÓN:

SPORTIVO(0) VS UNION SG (2)- ARBITRO: Juan Carlos Gonzalez

Goles: Santiago Baldissone (2)

CAT (3) VS CACU (1)- ARBITRO: Ariel Correa

Goles: Diego Diaz- Brian Ocampo- Kevin Velazquez

Gol: Santiago Cordoba

CENTRAL (5) VS SAN LORENZO T. (0)- ARBITRO: Marcelo Retamoso

Goles: Diego Armando Diaz (3)- Juan Sayago- Ernesto Sejas

AT. SELVA (1) VS UNIÓN Y JUVENTUD (1)- ARBITRO: Alejandro Schneller

Gol: Facundo Mena

Gol: Franco Palavecino

LIBERTAD (2) VS FERRO DHO (0)- ARBITRO: Carlos Galera

Goles: Diego Diaz- Juan Pablo Basualdo

UNIÓN ARRUFO (0) VS SAN LORENZO A. (0)- ARBITRO: Agustin Rossi

POSICIONES:

SUB 23:

SAN LORENZO A. 47 (C)-CCAO 45 (C)– AT. TOSTADO 40 (C)– SPORTIVO 35- UNION SG 35- CACU 32- SELVA 25(E)- UNION BANDERA 25(E)- SAN LORENZO T. 22 (E)- LIBERTAD 21 (E)- FERRO DHO 16 (E)- UNION ARRUFO 11 (E)

PRIMERA DIVISION:

AT. TOSTADO 44 (C)- LIBERTAD 41 (C)- UNION SG 36 (C)- SAN LORENZO A. 35 (C)- FERRO DHO 35 (C)- CENTRAL 30 (C)– AT. SELVA 27 – UNION ARRUFO 25- UNION BANDERA 25- SAN LORENZO T. 22- CACU 19- SPORTIVO 8.

LA QUE VIENE: ULTIMA DE LA FASE REGULAR:

CACU vs CCAO

Unión SG vs Libertad

Unión y Juventud vs Sportivo

At. Selva vs San Lorenzo T.

Ferro Dho vs Unión Arrufo

San Lorenzo A vs CAT