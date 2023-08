Previo al acto Pullaro visitó el Hospital Julio Villanueva

Previamente, visitaron el Hospital Julio Villanueva donde se hizo entrega de elementos de salud y escucharon las necesidades del nosocomio local, comprometiendo -Pullaro- que en breve, quienes integran su equipo de salud, estarán visitando el hospital y reuniéndose con las autoridades del mismo a los fines de establecer trabajos a futuro”.

“Los sueños se van a cumplir en los próximos 4 años”

Durante el concurrido encuentro realizado en el Salón de Eventos del Club Unidad Sancristobalense el candidato a gobernador, acompañado del Senador Felipe Michlig y el Diputado Marcelo Gonzalez mostraron nuevamente su apoyo al Intendente Horacio Rigo, pero además a Pablo Bonacina y Carla Perez, quienes encabezan la lista de candidatos a concejales, y a todos los candidatos de la “U”.

Maximiliano Pullaro destacó que “voy a ser Gobernador de la Provincia de Santa Fe, pero quiero gobernar para esta ciudad junto al flaco Rigo. Por eso les pido a todos los vecinos que cuidemos a este gran intendente a quien conozco desde hace muchos años, porque se dé su capacidad, de su honradez y de su gran trabajo. Les aseguro que todos los sueños se van a cumplimentar en los próximos 4 años. Todo lo que le detrajeron en este gobierno provincial, volverá para los sancristobalense, porque es justo, porque quiero está ciudad, conozco la discriminación que sufrió el intendente Rigo y porque sé de la persona de bien que es, igual que Felipe Michlig y todos los que ponen el cuero día a día para que a todos les vaya mejor”.

El Senador Michlig agradeció “una vez más está querida ciudad de San Cristóbal que en mi primera candidatura me hizo Senador. Pero también a todas las localidades del departamento que me han votado en las PASO, el 74%. Pero eso es por el gran equipo de trabajo que tenemos en cada localidad y por este gran candidato a Gobernador como es Maximiliano Pullaro. No hay dudas que con Maxi y Horacio Rigo tenemos una posibilidad histórica, de trabajar juntos y en sintonía para el desarrollo de esta ciudad y para todo el departamento con las personas que nos acompañan desde Unidos para Cambiar Santa Fe”.

El intendente Rigo destacó “la conducta intachable que siempre tuvo Maxi y por eso se merece ser gobernador, porque no tengo duda sacará adelante a la provincia de Santa Fe”.