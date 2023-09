Con la mirada puesta en el 10 de diciembre

El electo intendente, no ocultó su cansancio luego de una campaña agobiante que culmino ayer cuando llegó la última mesa a escrutar en el centro de cómputos que el justicialismo había montado en el local de calle Caseros. No solo fue una elección mano a mano con un experimentado contrincante como Horacio Rigo que participó en forma invicta de 7 elecciones, si no que además fue muy ajustada, con una secuencia en donde varias veces se alternaron como ganadores uno y otro. Según la pagina oficial la diferencia que obtuvo Anderychuk es 250 votos según la ´pagina oficial del Tribunal Electoral de la Provincia. Los entrevistados no dejaron de reconocer que se vieron sorprendidos por la resistencia que le ofreció el oficialismo. Recordemos que en las PASO la diferencia fue de 550 votos. Por su parte Sasia insta a un traspaso de mando ordenado. No faltaron los saludos de ocasión reconociendo la tremenda elección de Pullaro y Michlig. Pero seguidamente Sasia, apuntó a la competitividad del Justicialismo para disputar con chances la senaduría departamental. Telegrama para Felipe Michlig, se podría decir. En ese sentido remarcó las buenos resultados en algunas de las comunas donde sus partido recuperó de las manos del radicalismo. En especial se refirió a San Guillermo donde el concejal Bagnasco arrasó con la candidata de la Intendenta López. Por su parte el Intendente electo señalo como la primera incorporación a su gabinete a Sergio Sasia, en un cargo ad honorem.-