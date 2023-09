Michlig y Sasia, los grandes estrategas en estas elecciones 2023

Como en una partida de ajedrez, pensando cada movimiento y estrategia. Lejos de ser los peones del juego, pero sí sabiendo que podían ser uno de ellos, yendo de a poco, pasando desapercibidos hasta llegar al otro lado del tablero para convertirse en Reinas, estar al lado de sus Reyes y ser la pieza con mayor valor en los movimientos. En veredas totalmente opuestas, el que es del agrado de uno no le agrada el otro, pero nadie podrá discutir que Felipe Michlig y Sergio Sasia han sido los grandes estrategas de esta partida en las elecciones 2023, ambos formando a sus candidatos y haciendo elecciones históricas.

Felipe Michlig, el cerebro detrás del contundente triunfo de Maxi Pullaro

En enero del 2021, en plena pandemia, Felipe Michlig“craneaba” el plan que conduciría a Pullaro a Casa de Gobierno. La primera puesta en escena intentando reunir a los actores de cada partido político fue en San Guillermo, en la Fiesta del Camping. Allí juntó por primera vez al Frente Progresista, con el Socialismo a la cabeza, con el PRO (Gisela Sclaglia fue la representante) y el radicalismo. En ese entonces las aspiraciones eran hacia el Congreso de la Nación, no se logró la unión total pero ya comenzó a largar a la cancha a Pullaro, que en la oportunidad perdió la internada con una Losada que jugaba sus primeras cartas. A fines del 2022, cuando es electo como Pte de la UCR provincial, le levanta la mano a Maxi y le da su voto de confianza, comienzan a caminar la provincia juntos sin saber que iba a pasar en el futuro, y casi en el cierre de las inscripciones de las alianzas, cerró con uno y cada uno de los partidos políticos que no era afines al justicialismo.

El trabajo de hormiga que realizaron intendentes y presidentes comunales sumando al respaldo legislativo cimentaron un triunfo como nunca antes en Santa Fe. Felipe Michlig, Senador Provincial del Departamento San Cristóbal y a quien Maximiliano Pullaro siempre reconoce como uno de sus mentores que lo marcó durante su carrera política, valoró el triunfo del radicalismo y aseguró que trabajarán para que la provincia avance. “Hace 60 años que los radicales estamos esperando esta oportunidad y no la vamos a desaprovechar”.

"Todavía estamos en shock por el tamaño de la victoria", reconoció Michlig y aseguró que ganaron por "el trabajo, la presencia en cada pueblo y paraje, las posibilidades de exhibir propuestas, equipos técnicos que era en definitiva lo que la gente estaba esperando, y además, claro, las equivocaciones del propio Gobierno y falta de respuestas".

En la tarde noche del domingo, cuando el triunfo era un hecho, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que monitoreó los resultados en Casa de Gobierno junto a un pequeño grupo de colaboradores, llamó a Felipe Michligpara felicitarlo. El intercambio fue breve y ameno. La comunicación también se hizo extensiva con el propio Maximiliano Pullaro, que le agradeció el gesto y trasmitió que el Senador será uno de los dirigentes que estará al frente del proceso de transición durante los próximos tres meses.

Las partes plantearon la necesidad de tener un proceso "ordenado", distinto al del 2019, que estuvo atravesado por chicanas, demoras y cuestionamientos entre el peronismo y el socialismo. "Le transmití al gobernador electo la disposición de tener una transición acorde a lo que los santafesinos merecen", le dijo anoche Perotti.

"Tenemos que lograr recuperar la institucionalidad que se perdió en la provincia de Santa Fe, principalmente, durante el primer tramo de la actual gestión", disparó Michlig y mencionó el deterioro que se plasmó entre los tres poderes del Estado, el destrato contra dirigentes del propio peronismo y otros partidos. "Hubo un clima político e institucional enrarecido y en eso debemos trabajar para recuperar las relaciones y trabajar en conjunto", apuntó.

En la previa de las elecciones varios ubicaron a Felipe Michlig en algún lugar preponderante dentro de la estructura del futuro gabinete que arma Pullaro, situación que, por el momento, descartó el propio senador de San Cristóbal, que realizó ayer su mejor elección al obtener el 70% de los votos y su intención sería la de respetar el cargo para el que fue elegido por el voto popular.

Con mayoría en la Cámara de Senadores, donde el frente Unidos se quedó con la representación de 12 departamentos y en Diputados con la presencia de 28 legisladores, Pullarotendrá la gobernabilidad que no tuvieron otros gobernadores. A dicha situación se debe sumar el gobierno en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Rafaela, cuatro de las cinco cabeceras nodales y otras 24 ciudades.

"Es una gran responsabilidad, un desafío que significa poder llevar adelante las transformaciones que diseña el gobernador", valoró Michlig y adelantó que la adhesión a la Ley Nacional de Narcomenudeo es "crucial" y será el primer tema que impulsen en la Legislatura.

Sasia, el papá político de Andreychuk

El 15 de mayo del 2021, en este mismo medio, El Departamental, publicábamos una nota que la titulábamos “El día que Sasia se convirtió en el líder del PJ Sancristobalense”, dando cuentas que en esa oportunidad habían arribado a san Cristóbal tres Ministros Nacionales y el Gobernador Perotti, todos invitados por Sergio Sasia y confluyendo en un mismo lugar; el ferrocarril.

“Sin vivir en la ciudad, y luego de asegurar que no va a ser candidato político, Sergio Sasia sin dudas se convirtió en el máximo referente del peronismo en San Cristóbal. El mazode las cartas lo tiene en su mano, hay que ver cómo baraja. “Quiero ser el vehículo para que el peronismo conduzca los destinos de San Cristóbal”, hacíamos como bajada a ese título que muchos quisieron desconocer. Que estamos equivocados, que no es así, colegas que se reían por ese entonces porque decían que le estábamos subiendo el precio a “alguien” que no iba a tener injerencia directa en la política de San Cristóbal, pero poco después, un par de meses no más, Sasia instaló al primero de sus candidatos; buscó la unión del PJ y la logró, se sentó con Aldo Ojeda y lo eligió para que encabece la lista, pero cuestiones ajenas lo iban a impedir, por eso aparece la figura de Marcelo Andreychuk, un hombre del entorno y la confianza de Sasia, que no había estado nunca ligado a la política partidaria, si a la gremial.

“Sergio es mi mentor, si bien en la política no iba a estar jugando desde adentro como estoy ahora, debido a la situación, gracias a Dios y a la gente que me apoyó en el espacio me pidieron a mí la posibilidad que lo encabece y acá estamos trabajando en la campaña. Estamos muy bien acompañados con un gran grupo de trabajo, con gente que esta sumada en el anonimato y otros que ya los habrán visto en reuniones. Lo que paso en primer lugar con Aldo fue un golpe duro, pero había que seguir en este camino más allá de los nombres. Aldo está comprometido con el proyecto, sigue apoyando y apostando a este camino: otro standart de vida para nuestra gente y obviamente sigue trabajando a la par nuestra desde el primer día” detalló por entonces Marcelo Andreychuk, que ese año volvería a poner al peronismo sancristobalense en los primeros planos tras ganar una elección intermedia luego de 22 años y emparejando las bancas del concejo municipal.

Después de ese triunfo Sasia fue por la unidad del Justicialismo departamental. Reuniones en San Guillermo y Ceres lo fueron haciendo conocido en el resto del territorio, y en una asamblea en la cabecera departamental se lo eligió como el conductor departamental, donde Sasia decía “los invito a transitar un camino diferente en la política”.

En el medio se rodeó de José Luis Sánchez, Omar Sterren, Camilo Busquets, Luisina Giovaninni y afianzó su relación con Piumatti, aunque este último nunca se terminó de subir al tren y siguió por el camino del vecinalismo.

Un eslabón más que importante en esta cadena hacia la municipalidad fue el Parque Inses. Anunciado a fines del 2022 y puesto en marcha en febrero del 2023, el ambicioso proyecto del Parque Industrial, Social, Educativo y Sanitario (Inses) apuntaba al desarrollo, la producción, la generación de empleo, al aporte en mejora de salud y de educación. Con Virginia Rodríguez Mühn a la cabeza y con la posesión y administración de los más de 44.000 m2, en los ex talleres Ferroviarios de San Cristóbal, un equipo técnico comenzó a delinear distintas alternativas para la puesta en valor del lugar, teniendo en cuenta en el norte de Santa Fe, principalmente, la necesidad de generar empleo genuino, de mejorar las prestaciones de salud, así como aportar distintas acciones formativas. Un bastión que le permitió trabajar en el proyecto hasta llegar a las elecciones generales 2023 que ayer, lo convirtieron a Andreychuk en el nuevo Intendente.