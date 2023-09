Rodrigo Alonso opina que el gobierno de Pullaro debe discutir un proyecto educativo integral.

"Desde que asumí llevamos 32 días de paro, 4 movilizaciones y más de 100 movilizaciones departamentales, me vienen a contar que el sindicato le hace paros a un gobierno si y a otro no", señalo Alonso al ser consultado sobre si AMSAFE tuvo diferentes actitudes ante gobiernos justicialistas con respecto a los del Frente Progresista. En otro tramo de la entrevista llamó a defender la educación pública y señaló que la cláusula gatillo se prevea mes a mes "el salario no puede quedar por debajo de la inflación" dijo, por último, convocó al gobierno recientemente electo de Pullaro a discutir un modelo educativo y de allí proyectar la escuela que se pretende para la provincia. -