Dolor por el fallecimiento de Abel Monasterolo, artista plástico, curador y docente

El domingo falleció en la ciudad de Santa Fe el artista plástico y curador Abel Monasterolo, a los 65 años, dejando consternación y dolor en la comunidad artística santafesina. En octubre del año pasado había realizado su última exposición, “Monte, primera parte”, en el Foro Cultural Universitario. Se trató de una muestra interactiva, que reunió dibujos y objetos-cajas que dan cuenta de relatos y estados del paisaje y biodiversidad del norte santafesino.

Desde el juego

Nacido en San Cristóbal y más tarde se trasladó con su familia a Rafaela. En el programa “Desde el Saer”, conducido por Luciano Lazzarini en año 2010, el artista contaba: “Dibujaba como cualquier niño se expresa a través del dibujo, es la primera herramienta. Creo que la lógica de muchos chicos era ir un rato a un taller y dejar, ir a otro y dejar. Pero me gustaba más jugar al fútbol que dibujar (...) Ahora a la distancia comprendo que uno realizaba juegos, y esos juegos perduran: cuando vos construís algo (ya sea un texto, ya sea en la plástica) aparecen nuevamente. Antes hablábamos del dejar sedimentar las cosas, y lo que queda es lo que seguramente va a ser lo más valorable”.

Y recordaba: “Las madres lavaban y el agua del jabón iba a la tierra, no había cloacas nada. Y ponían calas, parece que les viene bien el agua con jabón Así que mezclaba allí indios, soldados alemanes, carretas: todo lo que ponía era atemporal, se cruzaban siglos; pero dentro del juego es un solo tiempo, un tiempo ficticio. Las calas eran selvas, y ese río bastante sucio de jabón era un río. En el momento en que tu madre te llamaba a tomar la leche cambiaba la posición: nuevamente tomamos el rol de ese niño que mira desde arriba. Ese cambio de personaje creo que es lo que ocurre cuando hoy uno produce: si uno logra realizar esa postura que hace el niño, creo que van a salir cosas genuinas. No es un camino fácil, pero pero se puede intentar”.

Recorrido

Egresó de la Escuela Provincial de Artes Visuales “Juan Mantovani” de Santa Fe, con el título Profesor Superior en Artes Visuales Especializado en Pintura. Asimismo realiza estudios con los maestros César López Claro, Enio Iommi y Julio César Botta; también, como becario de la del gobierno de la provincia de Santa Fe, asiste en Buenos Aires al taller de Ahuva Slimowich.

Expuso sus obras desde el año 1982 en forma grupal e individual obteniendo diversos premios en salones nacionales, provinciales y regionales.

Fue miembro fundador del Grupo Arteseis y se desempeñó como curador del Museo Municipal de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y Clucellas” de la ciudad de Santa Fe.

Ejerció la docencia en el Taller de Pintura de la Escuela de Artes Visuales “Juan Mantovani” de Santa Fe, habiendo sido con anterioridad profesor del Taller El Molino, de Esperanza, provincia de Santa Fe, y del Taller de Experimentación Visual de la Universidad Tecnológica de Santa Fe.

Participó como jurado de diversos salones y concursos de arte. Fue docente en el Taller de Organizaciones Espaciales Integradas, materia que se dicta en la Lic. Artes Visuales de la Universidad Nacional del Litoral e integra el Consejo Asesor de Museos para la Provincia de Santa Fe.

Entre varias distinciones, obtuvo el Segundo Premio Sección Dibujo en el 65º Salón Anual de Artistas Plásticas Santafesinos, año 1999; el Segundo Premio Sección Pintura del XVII Salón Provincial de San Justo; y el 1er premio Sección Pintura en el 66º Salón Anual de Artistas Plásticos Santafesinos, año 2000.

En 2010, fue invitado por la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) para exponer su muestra “Cubro y descubro” (trabajos realizados en tintas y esmaltes sintéticos sobre nylon, en negros profundos y algunos colores planos y primarios, inaugurada el año anterior en el MAC) y coordinar el taller “Ciudad transparente”.

El adiós al maestro

Diversos compañeros y ex alumnos lo despidieron en las redes sociales. “Lamento profundamente la partida de nuestro querido maestro Abel Monasterolo. Mi abrazo a familiares y amigos, especialmente a su hija Paula Monasterolo”, comentó la artista y museóloga Carla Marty. Silvana Niz hizo lo propio: “Qué triste noticia. Profe querido la confianza que me enseñaste a tener en mi docencia y en la misión de ‘El Arte Sana’ en uno de los pilares de mi profesión. Abrazo grande Vivi y familia”.

El dibujante y cantante Gabriel Villot lo describió con sentidas palabras: “No tengo fotos con Abel (todas las analógicas las perdí en las mudanzas y ‘volver a empezar’de mi vida) pero sí atesoro momentos muy agradables, de muchas risas, de charlas que ayudan a crecer, de laburar duro por creer en utopías artísticas, de pasar por el museo a ver una muestra y encontrarlo y charlar sobre los magníficos montajes que hacía con su equipo del ‘Sor Josefa’...

Desde la vez que nos conocimos (laburando para colocar las pinturas de López Claro en ‘la Mantovani’, yo en primer año, y él a punto de recibirse), siempre me pareció un tipo valioso, reflexivo con una mirada ácida y a la vez tierna, alguien en el que se podía confiar... y estar de acuerdo o no sin problemas, porque su respeto era un capital asegurado desde un principio.

Y su trabajo, su obra artística, rigurosa en lo técnico, bella en la hechura, coherente en los conceptos, conmovedora y movilizante...

La foto que tomé de su muro (Nota: la que ilustra esta nota), es tal y cuál como lo vi siempre... alguien que puede ser considerado fácilmente un amigo. Y un amigo muy valioso”.

Por su parte Andrea Ortmann un momento de felicidad compartida: “Este fue uno de los momentos mas felices, ¡ganaba por primera vez un premio en un Salón de Pintura! Y fue nada mas y nada menos que en Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa. ¡Gracias Abel por lo que nos dejaste, por abrir las puertas a los artistas jóvenes, por expandir el arte santafesino mas allá de las fronteras!”.

Desde lo institucional, la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos manifestó "Profundo dolor por la partida de un amigo, docente, artista y promotor cultural de relevancia en la región. Adiós querido amigo, Abel. El Museo Héctor Borla de la Aape (Asociación de Artistas Plásticos Esperancino) destacó: “Nuestra enorme estima para quien fue durante muchos años docente de plástica en el Liceo Municipal José Pedroni. durante aquellos años, supo guiar a sus alumnos para que cada uno pudiese dar lo mejor de sí. Inolvidable su sonrisa. La Aape lo despide con enorme respeto. paz para él y su familia. También el Teatro de la Abadía lo despidió con un “Buena gira”.