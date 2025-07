Cientos de globos de colores reflejaron el pedido de justicia por Jairo

El sábado 19, Jairo Gorosito hubiera cumpliendo 2 añitos, pero no supieron detectar su enfermedad a tiempo. Después de 10 días de terapia intensiva en el hospital de Rafaela jairo falleció el pasado 25 de junio.

Su familia y la comunidad expresaron su pedido de justicia y se está investigando qué fue lo que le pasó a Jairo, por eso en el día de su cumpleños se realizó una suelta de globos de colores frente al hospital, ya que a Jairo le gustaban las cosas que tenían muchos colores.

La idea de sus padres es que no vuelvan a ocurrir casos similares con pequeños en el hospital de Ceres. Que ninguna persona vuelva a perder la vida en manos de estos médicos»ç que no tienen vocación por su trabajo. Jairo no solo pasó por un médico, pasó por 5 médicos distintos en una semana y ninguno hizo nada.

Jairo tenía sus controles al día, tenía todas las vacunas y una madre responsable que lo hacía ver cada vez que era necesario.

El Ministerio de Salud se comprometió a investigar qué sucedió.