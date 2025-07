Alerta por una estafa que llega por SMS: simulan un envío demorado del correo y roban tu tarjeta

Una notificación que llega a tu celular, un mensaje que parece venir de correo -Argentino o Andreani- , y pedido urgente para completar un pago y poder recibir un paquete del exterior. En tiempos donde las compras online son tendencia, los ciberdelincuentes encontraron una nueva forma de atacar justo ahí: en la ansiedad por recibir un pedido o una entrega.

En las últimas semanas, varios usuarios comenzaron a denunciar intentos de estafa que simulan ser comunicaciones oficiales relacionadas con envíos internacionales. Los mensajes, que llegan por SMS o incluso por mail, reproducen el tono, el diseño y los datos de empresas de logística para engañar a quienes esperan productos adquiridos en plataformas populares.

Este tipo de estafa no es nueva, sino que es una variante del viejo y conocido phishing, que se adaptó a la nueva moda digital: el auge de las compras en plataformas como Shein y Temu, muy populares entre los argentinos por su oferta de productos a precios accesibles y la facilidad para recibirlos directamente en el domicilio.

Esa tendencia es aprovechada por los estafadores para generar un sentido de urgencia y así obtener información sensible.

El modus operandi es simple: la persona recibe un SMS que asegura que el Correo pasó por su domicilio sin éxito dos veces y que, para concretar un tercer intento, se deben actualizar la dirección y abonar un pequeño monto a través de un enlace.

Una vez que se hace click, se abre una página falsa que simula ser oficial y solicita el número completo de la tarjeta de crédito. Incluso, a veces, se pide enviar una foto del plástico.

En muchos casos, el ataque también llega por email con textos que imitan comunicaciones oficiales e incluyen logos, tipografías y colores de empresas de correos o logística, lo que vuelve más difícil detectar el fraude.

En cuanto a la campaña de SMS, desde Correo Argentino confirmaron que no envían links de pago por mensajes de texto, mail ni redes sociales, y recordaron que las gestiones se realizan únicamente por los canales oficiales.

Cómo protegerte de esta nueva estafa

* No ingreses a enlaces recibidos por SMS o correo electrónico si no estás seguro de su origen.

* No brindes datos personales ni bancarios por canales no oficiales.

* Verificá el estado de tus envíos desde la página oficial del correo o de la tienda donde realizaste la compra.

* Ante la duda, comunicate directamente con la empresa desde su web o redes oficiales.