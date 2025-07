Michlig integró la comitiva encabezada por el gobernador Pullaro que se reunió con Tapia en la AFA

El Senador Felipe Michlig integró este miércoles una comitiva santafesina, encabezada por el Gobernador de la Provincia Maximiliano Pullaro, que mantuvo una reunión en Buenos Aires con el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia, en el marco de la organización de los XIII Juegos Suramericanos que se celebrarán en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela del 12 al 26 de septiembre de 2026, en los que participarán más de 4000 atletas de los 12 países que integran ODESUR.

Durante la reunión desarrollada en el Predio Lionel Messi el titular de AFA ofreció “la colaboración” del órgano rector del Fútbol Argentino para los distintos aspectos organizativos de los Juegos Suramericanos 2026.

Proyectos de carácter Federal

“Además, en la reunión se habló sobre el carácter federal de nuestro fútbol, del crecimiento que están teniendo las distintas sedes donde se desarrolla la disciplina futbolística, como así también temas de seguridad, proyectos deportivos y sociales para realizar en conjunto”, hizo saber el titular de AFA a través de la página oficial.

Por su parte, Michlig resaltó que “el Gobernador invitó al titular de la AFA a participar de la Final de la Copa Santa Fe y en mi caso lo impuse sobre el desarrollo de la Copa de fútbol del Departamento San Cristóbal, cuyo campeón a partir de este año tendrá un cupo para la Copa Santa Fe” indicó el autor de la Ley 14.334 de Apoyo a la Infraestructura y Equipamiento de Clubes Santafesinos.

El Gobernador Pullaro destacó en sus redes sociales que se trató “de una excelente reunión con el presidente “Chiqui” Tapia con quién dialogamos sobre la difusión de los Juegos Suramericanos 2026, el evento deportivo más importante que tendremos el año próximo en Rosario, Santa Fe y Rafaela”.

Recorrida por el predio

Luego de la reunión, los invitados recorrieron las instalaciones de la Casa del Fútbol Argentino, deteniéndose unos minutos en el estudio que posee en el Predio Andrés Mariani, artista rosarino, que trabajó en la realización de varias obras con los jugadores de la Selección y que podría llevar una muestra a la Provincia de Santa Fe.

Entre los participantes de la reunión estuvieron, además de Tapia y Pullaro, el Senador Provincial, Felipe Michlig, el Secretario de Vinculación Institucional de Santa Fe y ex Diputado Provincial, Julián Galdeano, Martín Pullaro, Alejandro Gariboldi, el Rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown y diputado provincial, Pablo Domenichini, el Convencional Constituyente de la Provincia de Santa Fe y Director de Partidos de la Liga Profesional de Fútbol, Ariel Sclafani, el ex Vicepresidente de Newell’s Old Boys, Cristian D’Amico, y los miembros del Comité Ejecutivo de AFA, Francisco Javier Marín y Javier Méndez Cartier.