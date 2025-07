ATE presentó Propuestas de Reformas a la Constitución para una Provincia Más Justa y Participativa

"Creemos firmemente que es el momento de reafirmar y ampliar los derechos de nuestra ciudadanía, y no de restringirlos. Nuestras sugerencias están pensadas para construir una Constitución más transparente, equitativa y adaptada a los desafíos del presente y del futuro, garantizando una mejor calidad de vida para todos/as”, sostiene el documento presentado a los/as Convencionales Constituyentes

Las propuestas de ATE se articulan en siete ejes principales, con el objetivo de impactar en la vida de cada santafesino/a:

1.- Transparencia en Organismos de Seguridad Social – Artículo 11: Reconocer el derecho de los sindicatos representativos a acceder a información de los organismos de seguridad social financiados con aportes de los trabajadores, como el IAPOS y la Caja de Jubilaciones. Exigir que estos organismos emitan informes periódicos sobre su gestión, convenios suscriptos y políticas adoptadas, y que respondan a consultas formales de las organizaciones sindicales. Esta medida busca fortalecer el principio de transparencia activa y el control social sobre fondos públicos y paraestatales, contribuyendo a reforzar la confianza ciudadana y prevenir prácticas discrecionales.

2.- Derecho a la Salud. Especialidades médicas. Historia clínica digital - Artículo 19: Garantizar el derecho a la salud no solo como una responsabilidad individual, sino también como un interés colectivo, incorporando el principio de equidad territorial. Para ello, el Estado debe asumir la planificación y regulación de las especialidades médicas, definiendo la cantidad mínima de profesionales necesarios según las necesidades sanitarias de la población. Esta planificación debe ser articulada con universidades, colegios profesionales y actores del sistema público y privado, superando el actual modelo corporativo de formación de especialistas y asegurando cobertura en todo el territorio provincial.

Asimismo, se plantea la incorporación de la Historia Clínica Digital Única en todos los niveles de atención del sistema público y de obras sociales, integrando telemedicina, teleconsulta e Inteligencia Artificial como herramientas estratégicas. Esto permitirá mejorar la calidad y continuidad del cuidado, facilitar el acceso en zonas alejadas, fortalecer la prevención y generar evidencia para una planificación sanitaria eficiente.

3.- Participación Sindical en la Gestión de la Seguridad Social – Artículo 20: Reconocer a las organizaciones sindicales el derecho a requerir información, recibir informes periódicos y participar en la gestión de los organismos de seguridad social financiados con aportes de los trabajadores. Esta propuesta busca fortalecer el control democrático y social, ya que los sindicatos representan los intereses de los trabajadores que son los principales aportantes. La inclusión de este derecho en la Constitución consolida prácticas ya existentes y otorga estabilidad institucional a la participación sindical, armonizando con estándares internacionales que promueven la participación de los trabajadores en instancias de decisión sobre cuestiones que los afectan directamente.

4.- Régimen público de reparto “asistido” y solidario - Artículo 21: Garantizar que las jubilaciones y pensiones de las y los trabajadores públicos provinciales se atiendan exclusivamente a través de un régimen público de reparto “asistido” y solidario, gestionado por una institución estatal de carácter intransferible. Este modelo reafirma el compromiso del Estado con un sistema previsional sustentado en la solidaridad, que no pueda ser transferido a otras jurisdicciones ni privatizado.

La incorporación del término “asistido” es clave, ya que reconoce expresamente la obligación del Estado provincial de financiar el sistema cuando los aportes y contribuciones resulten insuficientes. Esto evita interpretaciones restrictivas futuras, refuerza la solidaridad institucional —además de la intergeneracional— y ofrece una base constitucional sólida frente al déficit estructural que atraviesan muchos sistemas previsionales.

5.- Sitios de la Memoria como Patrimonio Cultural - Artículo 22: Incorporar los Sitios de la Memoria vinculados a graves violaciones a los derechos humanos como parte del patrimonio cultural protegido de la Provincia. Estos espacios son fundamentales como lugares de reflexión, transmisión histórica y reafirmación del compromiso democrático y de los valores de justicia, verdad y reparación. Su inclusión constitucional afirma el compromiso de la Provincia con las políticas de memoria y se alinea con la Ley Nacional 26.691 y tratados internacionales.

6.- Empresa Pública de Innovación con Inteligencia Artificial y Biotecnología Sección d.1.5- Crear una empresa pública con participación de universidades, institutos de investigación, el sector productivo y las organizaciones del trabajo. Su objetivo será el desarrollo, promoción y aplicación de nuevas tecnologías, especialmente inteligencia artificial y biotecnología, en el ámbito público y social pensando en el futuro próximo. Esta iniciativa estratégica busca posicionar a Santa Fe en la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico, asegurando una gobernanza democrática y plural al prever la participación de diversos actores, y orientando el uso de la IA y la biotecnología hacia fines de interés público.

7.- Medidas de Acción Positiva para Personas con Discapacidad -Sección d.1.11 : Proponemos la incorporación de medidas de acción positiva para garantizar la igualdad sustantiva y el pleno goce de derechos de las personas con discapacidad. El Estado adoptará medidas para eliminar barreras físicas, comunicacionales, institucionales, culturales y sociales, buscando la accesibilidad universal, la vida independiente, la inclusión comunitaria y la participación plena en todos los ámbitos. Se aclara que estas medidas especiales pro igualdad no son discriminatorias, y la propuesta se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional.

ATE hace un llamado a los/as Convencionales Constituyentes, legisladores, universidades, instituciones sociales y a toda la ciudadanía a impulsar un debate democrático, plural y transparente sobre estas propuestas. "Esta es una oportunidad histórica para construir colectivamente una Carta Magna santafesina que refleje los valores de justicia social, participación y bienestar para todos/as, en un contexto que demanda la reafirmación de los principios democráticos".

Consejo Directivo Provincial ATE Santa Fe