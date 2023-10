Por Marta Zinger

Pedimos por la paz, para solidarizarnos públicamente con el pueblo israelí, que está atravesando situaciones límites. Condenamos al terrorismo por el odio y el desprecio a la vida. Israel tiene el

derecho a ejercer su legítima defensa como cualquier país del mundo, afectado por el terrorismo. Los ataques del Hamás no son sólo contra el Estado de Israel, sino contra todo el mundo democrático. Oremos por la búsqueda de la Paz por medio del diálogo.

No podemos ser espectadores del terrorismo, sin condenarlo. La paz es urgente en todo el mundo. Se recitaron oraciones y plegarias. Un minuto de silencio por los fallecidos, luego pedimos para elevar sus almas. Oramos no para eliminar a los enemigos, sino para desterrar el odio. No para destruir a los pecadores, sino para reducir el pecado. Nuestras oraciones son para lograr un mundo mejor. Ayúdanos a tener el coraje de mantenernos fuertes y firmes. Difunde tu luz en los oscuros corazones, brinda tu consuelo a los corazones afligidos. Permite que la calma regrese a la Tierra

Prometida. Oramos por la fortaleza y te pedimos que despiertes al mundo y nos ayudes a llevar la paz.