La Semana Argentina de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se lleva a cabo desde el lunes 6 hasta el domingo 12 de noviembre en Santa Fe, Esperanza, Reconquista, Gálvez, Sunchales y Rafaela. Este evento representa una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (Mincyt) y este año es organizada de manera conjunta entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET Santa Fe). A través de una multiplicidad de acciones se busca promover el interés por el conocimiento y las prácticas científicas, alentar la curiosidad y generar preguntas e inquietudes en niños, niñas, jóvenes y docentes, así como involucrar a distintos actores sociales y académicos en las actividades que se realizan en los diferentes ámbitos de la UNL.

Las actividades están destinadas a alumnos/as de nivel primario y medio y consisten en charlas, talleres, circuitos, visitas guiadas, salidas a escuelas y recorridos a través de los cuales se podrá conocer más sobre la biodiversidad del Litoral y las especies que la habitan, sobre alimentación y salud, cultivos intensivos, construcción colectiva con fibras naturales, biología, biotecnología, energías, ciencias hídricas, físicas, químicas, sociales y humanas, entre muchas otras.

Valoraciones

“La Semana de la Ciencia es una de las actividades de difusión más importantes en las que participamos desde el CONICET Santa Fe. Durante esa semana generamos actividades e invitamos a las escuelas y al público en general, a conocer de primera mano -en vínculo con investigadores, investigadoras, becarios, becarias y personal de apoyo- las actividades que se realizan en los distintos laboratorios y oficinas del organismo”, sostuvo el Dr. Carlos Piña, director del CCT CONICET Santa Fe y añadió: “se podrán acercar y participar de una actividad basada en los trabajos de investigación, compartir una charla o realizar una experiencia. De esta forma, buscamos despertar las vocaciones, despertar la curiosidad en la juventud, de manera tal de que -a futuro- podamos contar con más científicos y científicas en CONICET, en los organismos de ciencia y tecnología y en las universidades de todo el país”.

“En esta Edición conjunta entre el CCT CONICET y la UNL buscamos fortalecer y potenciar el impacto que tiene esta actividad destinada a la difusión de la ciencia de manera creativa y amena, para convocar y entusiasmar a jóvenes, niñas y niños”, indicó Laura Cornaglia, secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL.

“La Semana de la Ciencia es un espacio de intercambio de saberes entre la comunidad científica y otros actores sociales que ya forma parte de la agenda local y regional. Todos los años trabajamos para generar propuestas innovadoras que nos permitan encontrarnos para hacer, pensar y debatir sobre temas de ciencia y tecnología que resulten significativos para públicos diversos”, expresó Carolina Revuelta, directora de Comunicación de las Ciencias y las Artes de la UNL.

Agenda

La programación, que incluye más de 90 propuestas para instituciones educativas de nivel primario y secundario, como así también para público en general está disponible en la web del evento: https://www.unl.edu.ar/comunicaciondelaciencia/semana-de-la-ciencia/

La Semana Argentina de la Ciencia y la Tecnología es organizada en la UNL, a través de la Dirección de Comunicación de las Ciencias y las Artes de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL y el CONICET; como así también, reúne los esfuerzos de las comunidades de docentes, investigadores y estudiantes de las diez facultades, centros universitarios, reservas ecológicas, Museo de Arte Contemporáneo (MAC) e institutos UNL-Conicet. Es una iniciativa nacional a la cual la UNL adhiere desde 2003.

En Reconquista

El Centro Universitario de Reconquista – Avellaneda será escenario de “Primavera Científica”. Esta propuesta espera tener la participación de más de 1000 estudiantes de 20 escuelas primarias y secundarias orientadas y técnicas de la región quienes tendrán un acercamiento didáctico a las ciencias exactas y naturales por medio de la experimentación y la interacción con investigadores, investigadoras, docentes y estudiantes de UNL.

La actividad está compuesta por diferentes circuitos con disímiles propuestas, desde hablar sobre el etiquetado frontal, buscando a Pi con arroz hasta la elaboración de dulce de leche; en cada instancia las y los estudiantes encontrarán diferentes espacios de experimentación y de diálogos pensados como espacios de comunicación de la ciencia, difusión y debate acerca de la producción del conocimiento.

En Esperanza

En Esperanza, las actividades y circuitos coordinados por el Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral (ICiAgro Litoral), junto con la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA-UNL), serán: ¿Cómo se originaron los suelos?; “Perfil del suelo en una calicata”; “Relieves en realidad aumentada”; “Movimiento del agua en los suelos y la erosión”; “Pintar con tierra”; “Estructura de las plantas: transporte de agua “; “Un arco iris de química”; “El jardín botánico y las especies nativas del espinal”; “El herbario: conservación y estudio de la flora nativa “; “El banco de germoplasma: conservación de semillas nativas”; “Frutos y. hongos patógenos: una relación tóxica”; “Insectos: ¿nuestros amigos o nuestros enemigos?”

Por su parte, la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV-UNL) junto al Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (Icivet-Litoral) llevarán a cabo nueve circuitos con varias propuestas e iniciativas. Entre ellas, se encuentran “Parásitos, ¿inquilinos inesperados o integrantes necesarios del ecosistema?”, en donde analizarán el rol que cumplen los parásitos en el ecosistema y su interacción con los hospedadores (animales que tienen parásitos) y con el ambiente. Como así también, “RealidadVirutal #RealidadAumentada. Inmersión en la célula animal”; propuesta que tiene como objetivo implementar herramientas de Realidad Virtual y Realidad Aumentada para el aprendizaje e integración de conceptos básicos relacionados con la estructura y función de componentes subcelulares de una célula eucariota animal.

Asimismo, la propuesta “Subite al tren de la Ciencia”. El objetivo del cientitren es realizar un viaje apasionante con diferentes estaciones donde se revisarán conceptos de la ciencia relacionadas a la vida cotidiana. Hay paradas en diferentes estaciones como “El interior de la célula”, “organismos microscópicos y nuestra salud”, “seres vivos: los vemos”. En cada estación se abordarán conceptos relacionados a la ciencia y su aplicación desde diferentes puntos de vista.

En Gálvez

Es en este sentido que la Facultad de Ciencias Médicas junto al Centro Universitario Gálvez desarrollarán cuatro propuestas: “¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando tomamos gaseosas”, en donde los objetivos son adquirir habilidades que permitan leer e interpretar la información nutricional declarada en los rótulos de los alimentos envasados; concientizar sobre el contenido de azúcar de las diferentes bebidas analcohólicas y promover el consumo de agua y “Suma bacterias a tu vida”, en donde se explicará qué es la microbiota y qué funciones tiene sobre la salud global del individuo. Como así también, “Simular hoy para salvar mañana. Historia contada por enfermeras” en donde se hablará sobre la simulación clínica dado que se ha convertido en una herramienta pedagógica útil para la formación y entrenamiento de los enfermeros junto al taller “Primeros auxilios y RCP”, en el cual se explicarán las técnicas para dar una primera respuesta ante una situación de emergencia y desarrollar destrezas básicas para atender situaciones cotidianas que no requieran la asistencia de profesionales sanitarios.

En Sunchales y Rafaela

La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL) , junto al Instituto de investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional (sinc(i) y el Centro Universitario Rafaela realizará circuitos con diferentes propuestas lúdico-experimentales en la Casa de Cultura de Sunchales. Se trata de las actividades: “La Guardia Azul”; “Conociendo los ríos y las obras hidráulicas”; “Navegando con robots”; “Matemática para ser feliz y no morir en el intento”; “Vos decidís: Aprendiendo sobre Sexualidad y Anticoncepción”; “¿Somos lo que hacemos?”; “Llueve o no llueve” . Asimismo, visitará establecimientos educativos de la ciudad de Rafaela (Ver Salida a Escuelas).

En Ciudad universitaria

En la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL) e Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL) UNL-CONICET se realizarán tres circuitos, con propuestas que van desde un taller “¿Qué tienen en común un helecho y un copo de nieve?” sobre geometría euclidiana y fractal pasando por una experiencia sobre el “agua que no has de beber… contaminación de un curso de agua” hasta llegar a “Física Recreativa”, en donde se recrean situaciones cotidianas y tratan de explicarlas a partir de las leyes básicas de las distintas áreas de la Física.

La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL) , junto al Instituto de investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional (sinc(i) y el Centro Universitario Rafaela llevará a cabo 2 circuitos con distintas propuestas, talleres y actividades; como por ejemplo “Hoy cocina el sol”, en donde se les enseñará a los y las participantes construir un horno solar, con materiales económicos, para aprovechar la energía del sol para hacer unos ricos bombones de chocolate; como así también, en “Vivir sin árboles” se los invita a explorar a través de una actividad experimental el impacto de la deforestación en el proceso de infiltración de agua de lluvia dado que el agua que cae sobre los suelos deforestados escurre más superficialmente y a mayor velocidad, generando caudales que pueden provocar inundaciones severas pendiente abajo.

En la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria se realizarán dos circuitos organizados por la Reserva Ecológica junto al Museo de Arte Contemporáneo (MAC), en donde a través de diferentes actividades se busca promover el vínculo entre las ciencias y las artes a partir del conocimiento de la biodiversidad del litoral e indagar sobre la riqueza de la producción y construcción colectiva con fibras naturales.

Mientras que en la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC-UNL) se desarrollarán cuatro circuitos con distintas propuestas, entre ellas, “La Química en los Alimentos” , en donde a través de la realización de Actividades Experimentales Simples (AES) las y los participantes podrán identificar la presencia de macronutrientes (carbohidratos, lípidos y proteínas) en diferentes muestras alimentarias y “Conociendo a los protagonistas de la remediación ambiental” en donde podrán indagar sobre los microorganismos del plancton que habitan en Aguas Residuales Urbanas (ARUs) y cumplen un rol clave en procesos de biorremediación.

Asimismo, la propuesta "¿Por qué flotan las cosas?”, persigue como objetivo reconocer las variables de las que depende la flotabilidad de los cuerpos y la fuerza empuje que ejercen los líquidos sobre los cuerpos sumergidos; mientras que en el Panel "Ciencia participativa para el desarrollo sustentable y la prevención de enfermedades junto a los pueblos originarios", se trata de una propuesta donde se generará una mesa de materiales, fotografías, pósters, productos y actividades lúdicas, que muestren las acciones realizadas en la Cooperativa de reciclado Eco-Candioti (dirigida por integrantes de la comunidad originaria Com-Caia), haciendo énfasis en el desafío que fue del control de roedores, y el taller de formación (basado en investigación acción participativa) de prevención de leptospirosis, realizado en estos últimos tres meses.

Por su parte, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UNL) organiza una actividad: “La inteligencia artificial, el avatar y el holograma. Una mirada desde el diseño”, en donde los contenidos y actividades a trabajar son: diseño de un avatar: ¿qué es un avatar? ¿Cómo se diseña un avatar? ¿de qué está compuesto?

La Facultad de Ciencias Médicas junto al Centro Universitario Gálvez realizarán cinco actividades en la ciudad universitaria, entre ellas las charlas “Contaminación por plásticos y sus impactos en la salud y la biodiversidad” y “Audición, algo más que un sentido” junto al panel “Signos vitales. Maniobras para evaluar la Tensión Arterial” y los talleres: “ESI desde el campo de la salud. Nuestros cuerpos, nuestro disfrute” y “Parto extrahospitalario no planificado”.

En IFIS

El Instituto de Física del Litoral IFIS (UNL-CONICET) invita a visitar el instituto para participar de un circuito integrado por las siguientes actividades: “Observando la luz que no se ve”, en dónde se explorará la manera en que percibimos la luz visible; “Usando computadoras para entender cualquier cosa” que tiene como propósito mostrar cómo las computadoras ayudan a resolver problemas cotidianos y, por último, “Atrapados por el magnetismo”, en donde a través de una experiencia práctica se mostrará cómo podemos medir el magnetismo en un objeto de uso muy común.

En FIQ

La Facultad de Ingeniería Química (FIQ-UNL), junto al Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE) y la Escuela Industrial Superior (EIS) se suma a la Semana de la Ciencia en la UNL los días 6, 7 y 8 de noviembre, a través del Festival SUPERFIQ. Las actividades propuestas van desde talleres, juegos, mesas experimentales, charlas hasta instalaciones interactivas. En todos los casos, se trata de generar un espacio de encuentro entre la comunidad FIQ y la sociedad en su conjunto que habilite experiencias significativas e integradoras sobre diferentes aspectos de la ciencia, su relación con diversas problemáticas sociales y culturales.

En FCE

En la Facultad de Ciencias Económicas (FCE-UNL) tendrán lugar cuatro actividades: “Hablemos en lenguaje matemático: ¿dónde se usa la matemática?” la cual representa un juego en donde los participantes deben identificar dónde están presente las matemáticas; “Hablemos en lenguaje matemático: Área y perímetro, una pareja disociada”, propuesta en la que se desafía a los jóvenes a armar figuras geométricas con un perímetro y área dado, otro con el mismo perímetro, pero diferente área, o con la misma área, pero diferente perímetro; “Economía en juego. Scape Room” la dinámica del Scape Room consiste en el análisis y recogida de pistas para la resolución de enigmas. Por su parte, la actividad “Eso que llaman amor es trabajo no pago”, actividad con perspectiva de género que tiene como meta visibilizar las formas que asumen las desigualdades de oportunidades, trato y derechos, tanto en el trabajo remunerado como en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

IAL

En el Instituto de Agrotecnología del Litoral (IAL) se desarrollará un circuito que comprenderá diferentes propuestas, entre ellas, se prevé un recorrido por el instituto junto a la charla “Un científico de mi barrio” en donde se brindará una introducción a la Biotecnología Vegetal y al taller “Haciendo Ciencia” que representa una introducción a la actividad científica y al método científico. La propuesta cuenta, además, con juegos lúdicos y salida a campo (actividad experimental).

Salidas a Escuelas

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS-UNL), realizará tres ediciones del taller “Escuelas por la Justicia Ecológica: taller sobre derechos y naturaleza” en escuelas de la ciudad de Santa Fe y la región. Estos talleres proponen, por una parte, una presentación de la temática y sus principales aristas y desafíos para, luego asociar el tema con los ecosistemas en los que habitan los niños/as que van a participar de las actividades. Se trabajará con textos constitucionales y leyes locales, imágenes y mapas.

También, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UNL) visitará establecimientos educativos, a través de dos talleres: “Técnica, ciencia y arte: réplica de ornamentos en la restauración arquitectónica, que representa “una aproximación al corpus teórico en materia de restauración arquitectónica, los oficios y las artes aplicadas, la materialidad en tanto propiedades y características que permiten la realización de ornamentación” y “El poder de la naturaleza en la ciudad”, cuyo objetivo es “concientizar sobre la existencia del cambio climático y sus efectos en las ciudades”.

Asimismo, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL) , junto al Instituto de investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional (sinc(i) y el Centro Universitario Rafaela llevará a cabo visitas a escuelas, a través del taller “¿Podemos enseñarle a la compu a ver?”, charla “La inteligencia artificial y vos tienen futuro” destinadas a escuelas de la ciudad de Santa Fe y diferentes propuestas como por ejemplo “Llueve o no llueve”; “Matemática para ser feliz y no morir en el intento”; “Vos decidís: aprendiendo sobre sexualidad y anticoncepción” destinadas a establecimientos educativos de la ciudad de Rafaela.

Actividades Virtuales

En lo que respecta a las actividades virtuales hay cuatro iniciativas asincrónicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) que representan actividades de medio ambiente; propuestas de recursos hídricos; circuito de cartografía y agrimensura y una iniciativa de informática, en donde los y las participantes podrán realizar diferentes experimentos interativos (disponible en https://fich.unl.edu.ar/puertas-abiertas/ambiental).

Por su parte, se llevará a cabo la charla “La salud del cerebro, ante todo: Lo que hacemos, lo que comemos y cómo dormimos la condicionan”, organizada por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) – UNL e Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL) UNL-CONICET. Se trata de un streaming online abierto, cuyo objetivo es concientizar y reconocer los pilares fundamentales para el cuidado del cerebro.

La edición 2023 de la Semana Argentina de la Ciencia y la Tecnología en la UNL se concretará del 6 al 12 de noviembre de 2023.