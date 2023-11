Este viernes, el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo reuniones de trabajo que tuvieron como eje la situación financiera de la provincia que recibirá a partir de diciembre, y la ley de Presupuesto a tratar próximamente. Pullaro estuvo acompañado por la vicegobernadora electa Gisela Scaglia, los futuros ministros de Economía, Pablo Olivares; de Gobierno e Innovación, Fabián Bastía; y el secretario general, Juan Cruz Cándido, entre otros. Del primer encuentro participaron diputados y senadores electos de Unidos para Cambiar Santa Fe e intendentes y presidentes comunales electos, entre ellos Pablo Javkin, de Rosario, y Juan Pablo Poletti, de Santa Fe. En segundo lugar, mantuvo una reunión similar con los legisladores nacionales -en funciones y electos- de Unidos para Cambiar Santa Fe.



Durante las reuniones, Olivares hizo un detallado diagnóstico de la situación financiera deficitaria actual de la provincia y de cómo la misma será abordada por el gobierno entrante. En ese sentido, se hizo hincapié en los desequilibrios ya expresados con los que se encontrará la gestión a partir del 10 de diciembre, y por otra parte, cuáles serán las acciones que se llevarán adelante para una administración eficiente de los recursos.

También se destacó cuáles fueron las intervenciones por parte de las futuras autoridades junto con las actuales en el diseño del presupuesto 2024 y el acento que se puso en áreas como Seguridad, Salud y Educación.

El futuro ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, advierte desde el inicio de la transición que observan "una dinámica financiera desequilibrada".

"Vemos una dinámica financiera desequilibrada, con una trayectoria hacia un déficit que, hacia fin de año, oscilará entre los 160.000 y 200.000 millones de pesos, dependiendo del comportamiento, principalmente, del índice de precios de consumidor de los últimos dos meses", sostuvo Olivares en diálogo con la prensa.

"Al finalizar diciembre, la Provincia se encontrará donde su posición de caja represente aproximadamente el 50% de la deuda flotante, en otros términos, que los compromisos a afrontar en el corto plazo sean mayores a la posición de caja a finalizar diciembre. Esto nos implica dos cosas, que el año 2024 estará comenzando con una trayectoria que viene del año anterior de desequilibrio presupuestario en términos mensuales y, por otro lado, que la administración financiera tendrá que ser con una mirada de día a día", explicó.

Olivares dijo que "no habrá excedentes" al final de diciembre como para poder comenzar el 2024 con adicionales. "Se va a tener, con la recaudación de esos primeros días, con lo que, por supuesto se tenga en caja a final del mes, pero no estamos queriendo plantear ningún tipo de alerta, simplemente lo que estamos queriendo remarcar es que no se va a tener un final de año con excedentes sobre los cuales contactar", detalló.

En conferencia de prensa, Pablo Olivares señaló que “la posición de caja a finalizar de diciembre va a estar por debajo de los compromisos de corto plazo”. Esta situación va a obligar a gestionar día a día, para ir cumpliendo los compromisos de erogaciones. De acuerdo al futuro ministro, por lo tanto simplemente que no va a haber excedentes a los cuales uno pueda contar con una previsión de largo plazo sin tener en cuenta esa mirada del día a día.

Sueldos y Paritarias

Al ser consultado sobre cómo afectará el déficit al pago de sueldos, destacó que, lo que está acordado en paritaria se debe cumplir, es un acuerdo paritario que está finalizado. “Lo que estamos planteando es una evolución de gastos en términos generales desde el 2024, por lo tanto en ese sentido no queremos aventar cualquier tipo de duda respecto de lo que tiene que ver con este año”.

Endeudamiento y obra pública

Sobre la obra pública, Olivares quiso evitar calificativos y advirtió que "se necesitará crédito para financiar inversiones". En esa administración del día a día y sabiendo que no se vamos a contar con excedentes, no estamos planteando que se va a llevar a un endeudamiento simplemente para financiar erogaciones corrientes. El financiamiento fundamentalmente será para todo lo que sea el programa de gasto de capital, principalmente de obras.