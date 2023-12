La Universidad Nacional del Litoral (UNL) entregará el título de Doctor Honoris Causa a Ignacio Fernández de Lucio y de Doctora Honoris Causa a Elena Castro Martínez, investigadores del Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento (Ingenio), Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia, España. La distinción, que se concreta por solicitud de la Facultad de Ingeniería Química y la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación, tendrá lugar este miércoles 6 de diciembre, a las 18:30, en el Paraninfo de Rectorado (Bv. Pellegrini 2750, Santa Fe). Este reconocimiento se desarrolla en el marco de las la VII Jornadas Académicas de la RedVITEC que se realizarán los días 6 y 7 de diciembre en las instalaciones de la UNL.

Máxima distinción

UNL honra con el título Doctor Honoris Causa a quienes se destacan por su excelencia académica y capacidad, honestidad intelectual y trayectoria reconocida nacional e internacionalmente. El acto, que es abierto a todo público, será a su vez transmitido en directo en el canal de Youtube de Litus Educa.

Cabe destacar que los investigadores de Ingenio (CSIC-UPV), Ignacio Fernández de Lucio y Elena Castro Martínez, a partir de un vínculo de cooperación entre la UNL y la UPV, han sido parte del proceso de creación y puesta en marcha del Cetri Litoral. La Universitat Politècnica de València mantiene con la Universidad Nacional de Litoral un acuerdo marco de colaboración desde hace más de 30 años.

Vinculación e innovación en Iberoamérica

Previamente al acto de distinción, Ignacio de Lucio y Elena Castro Martínez participarán junto al rector Enrique Mammarella del conversatorio “Las perspectivas en las áreas de vinculación e innovación en Iberoamérica”. Esta actividad está programada para este mismo miércoles, a las 15, en el Paraninfo y es abierta para todos los interesados.

Trayectoras destacadas

Ignacio Fernández de Lucio, un pionero en los sistemas de innovación

Es doctor en Ingeniería Agronómica, egresado de la Universidad Politécnica de Valencia. Es docente e investigador con una extensa trayectoria, desarrollando su carrera dentro del campo de la innovación y los sistemas de innovación, las políticas de innovación, de ciencia y tecnología, y la cooperación universidad empresa. Se desempeña en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSIC -UPV). Ha dirigido e integrado una amplia lista de proyectos de I+D y contratos de especial relevancia con empresas y administraciones públicas. Es autor de múltiples publicaciones y documentos científicos en su área de especialización, como también de contribuciones a congresos, seminarios y demás eventos científicos y académicos. Ha dirigido más de seis tesis doctorales, participado en múltiples comités, presentaciones internacionales y organización de eventos científicos.

Su destacada experiencia de gestión de I+D incluye la Dirección del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSIC-UPV); del Centro de Relaciones con el Entorno socioeconómico Universidad Politécnica de Valencia; del Centro de Transferencia de Tecnología Universidad Politécnica de Valencia donde fue responsable de la creación, estructuración y dirección de la primera OTRI. Esta OTRI se ocupaba, entonces, de dinamizar la participación de la UPV en los proyectos competitivos nacionales y de la Comisión Europea y de constituir los Institutos Mixtos de I+D que configurarán el Parque Científico de la misma.

Diseñó y puso en marcha el primer programa universitario de creación de empresas (Programa IDEAS, Iniciativa para la Creación de Nuevas Empresas de la UPV), en cuya concepción no sólo se pretendía favorecer la creación de empresas de base tecnológica, sino también propiciar un cambio en la formación impartida desde la universidad que diera lugar a nuevas actitudes en los alumnos (creatividad, liderazgo, asunción controlada de riesgos y trabajo en equipo).

Fue Asesor de diversos programas de gobierno para el diseño de políticas públicas de fomento a la innovación, incluso fue el responsable del desarrollo conceptual y del diseño de la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (Red OTRI/OTT) de España.

Ha sido director del Gabinete de Estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, impulsando el desarrollo de la Oficina de Valoración y Transferencia de Tecnología y su transformación en la primera Estructura de interfaz Investigación-Industria en España. En los últimos veinte años trabaja en el diseño y evaluación de Políticas y Gestión de la Ciencia y Tecnología, con especial hincapié en la transferencia de tecnología desde los centros públicos de investigación al entorno productivo.

Para la UNL, es importante destacar su asesoramiento para la creación del Centro para la Transferencia de Tecnología (CETRI) hoy parte de la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación.

Elena Castro, especialista en relaciones ciencia – industria

Es doctora en Química Industrial, egresada de la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera profesional como investigadora, se ha especializado en sistemas de Innovación, relaciones ciencia-Industria, transferencia de tecnología, estructuras de interfaz, políticas de innovación, políticas científicas, políticas tecnológicas y evaluación de programas y políticas científicas y tecnológicas. Ha tenido bajo su responsabilidad la Oficina de transferencia tecnológica de la OTT en la Comunidad Valenciana, con la misión de promover la cooperación con empresas de los investigadores de los 10 centros del CSIC en esta Comunidad Autónoma; ha sido asesora de la Secretaría General del Plan Nacional de I+D para la elaboración del III Plan Nacional de I+D (1996-1999) y, más específicamente, miembro de la comisión de elaboración del Programa de Fomento de la Articulación del Sistema español de Ciencia-Tecnología-Industria. Fue Vocal Asesora del Gabinete del Secretariado de Estado de Universidades e Investigación, realizando actividades de asesoramiento y apoyo al Secretario de Estado en las actividades relativas a ciencia y tecnología y, simultáneamente, responsable del Centro de Proceso de Datos de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Asimismo, fue Vocal Asesora de la Secretaría del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (CICYT) y responsable de la Unidad de Apoyo al Secretario general. Fue también Directora de la Oficina de Transferencia de Tecnología de dicha Secretaría General, cargo desde el cual dirigió la puesta en marcha de la red de Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) en las universidades y organismos públicos de investigación españoles, diseñó y puso en marcha los instrumentos de fomento de la cooperación con empresas; presidió la Comisión de Evaluación del Programa de Estímulo a la Transferencia de Resultados de Investigación (PETRI) y coordinó las acciones relativas a la cooperación ciencia-industria en la Secretaría general del Plan Nacional de I+D . Fue Responsable de la promoción y gestión de acuerdos y contratos en la Oficina de Valoración y Transferencia de Tecnología del Consejo Superior de Investigaciones científicas, con la categoría de Titulado Superior Especializado en Valoración y Transferencia de Tecnología. Ha tenido a su cargo la responsabilidad de la evaluación de proyectos de innovación tecnológica en diversos organismos.

Cuenta con una extensa carrera docente en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha dirigido importantes cursos sobre “Buenas prácticas en cooperación Universidad-Empresa” para formar responsables y técnicos de transferencia tecnológica de centros públicos de investigación latinoamericanos (Argentina, Colombia, Cuba, Chile, México, Uruguay, Venezuela), entre otros muchos antecedentes docentes. Ha integrado una gran cantidad de proyectos de I+D enmarcados en sus líneas de investigación vinculada al sistema científico tecnológico y cuenta con múltiples contribuciones en congresos y publicaciones académicas y científicas especializadas. Es miembro de la Red de excelencia europea PRIME (Policies for Research and Innovation in the Move towards the European Research Area). Integra la Red de estudios políticos, económicos y sociales sobre la ciencia, la tecnología y la innovación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas. Forma parte de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Es miembro del grupo de indicadores de la red de OTRI de las Universidades españolas. Forma parte de la Comisión Asesora de expertos iberoamericanos de alto nivel de la Organización de Estados Iberoamericanos, entre otros.