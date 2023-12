Aseguran que "se vienen tiempos muy duros" para los trabajadores y las pymes

El sector comercial y las pequeñas y medianas industrias de la región evaluaron el impacto de los anuncios en materia económica y productiva del gobierno nacional conocidos hasta el momento. Si bien no se mostraron sorprendidos ya que las medidas fueron promovidas en la campaña, son conscientes de que se vienen tiempos "muy duros" para los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas. Así lo manifestó Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y secretario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), durante el brindis de fin de año de la entidad local. Un evento que contó con una alta concurrencia de dirigentes empresarios y los flamantes funcionarios la provincia y el municipio del área productiva.



“No hay muchas cosas que sorprendan de las medidas tomadas porque fueron muy bien valuadas anteriormente, durante la campaña y durante el discurso del presidente en la asunción. Algunos temas como las retenciones no estaban previstas para las economías regionales, pero todo el resto sí. En la práctica y en la realidad estamos viendo que el sector más afectado será el asalariado, la micro y la mediana empresa. Va a ser muy duro”, señaló Diab.

Respecto a las retenciones del 15% que se proponen para las economías regionales el secretario de Came resaltó: “En esto nos sorprende, en lo demás sabíamos que iba a ser muy duro. Representamos a pymes que están cerca de la producción de aceitunas, uva, fruta de carozo, pymes que le producen una maquinita. Siempre entendimos que estaban en contra de generar un impuesto”.

El dirigente consideró: "Más allá de que debemos acompañar y de que necesitábamos un cambio, necesitamos tener alguna contención para aquellos sectores que no lo van a pasar bien. No sabemos si está previsto, si en los próximos días algo se anunciará. Estamos tratando de tener certidumbre”.

Diab advirtió que “una vez pasadas las Fiestas el poder adquisitivo va a estar súper devaluado”. En ese escenario, dijo que no está sobre la mesa la posibilidad de una reapertura de paritarias. “Es muy difícil llegar a una paritaria libre a los valores que merecería el asalariado conforme a los valores actuales porque el comercio no está en condiciones”, destacó.

El dirigente consideró que si bien las acciones que está llevando adelante el gobierno nacional son las anunciadas, eso no quiere decir que “no vayan a doler”. En rigor, subrayó que “va haber afectación, no es neutro”.

“Tal vez sea el proceso que haya que pasar para una nueva Argentina, pero nosotros que representamos a la micro y mediana empresa necesitamos una certidumbre de si puede haber una contención para aquellas que no puedan resistir este primer embate”, dijo Diab. Y encendió las luces de alerta por despidos o suspensiones: “Es lo único que no se quiere, las pymes que representamos son empresas familiares y tienen mucho afecto por sus trabajadores”.

Desde Came esperan una reunión formal con el ministro de Interior de la Nación, Guillermo Francos. Diab contó que mantuvo un encuentro informal en la cena de Adepa que se realizó el miércoles en Buenos Aires. “Me reconoció que va a ser una situación dificil, me dijo que en los próximos días nos vamos a juntar. Hoy nombraron al secretario de Comercio, a Pablo Lavigne, que es conocido por nosotros porque estuvo en la gestión de Macri. Veremos si en los próximos días tenemos alguna respuesta”, detalló.

A modo de cierre, Diab planteó que la estrategia es ver cómo “sortear esta etapa”, especialmente los meses de enero y febrero y consideró que la gran incógnita es si se prolonga en el tiempo, cuánto será.

“El estado absolutamente ausente en algunos casos puede ser peligroso. Supuestamente el mercado va a encontrar el techo, pero hasta que eso se encuentre la única estrategia es cómo vamos a sortear esta etapa, en la que, como dice el mismo ministro (Caputo) se va a sufrir, va haber recesión”, señaló.