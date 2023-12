Joaquin Blanco: "El DNU de Milei es una ruptura del pacto democrático argentino"

La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe expresó su rechazo frente al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el presidente Javier Milei el último miércoles. “No se puede gobernar sin tener el mínimo respeto y diálogo a las instituciones y a las representaciones del pueblo argentino. Milei intenta suprimir al Congreso Nacional. La república y la división de poderes se defienden. No podemos permitir que haya una ruptura del pacto democrático en nuestro país”, criticó el diputado socialista, Joaquín Blanco.

“Lo que sucedió el miércoles a la noche nos parece inaceptable y representa una gravedad institucional sin antecedentes en Argentina. Lo que hizo el Presidente fue desconocer a la Constitución Nacional, la división de poderes, a los pactos internacionales, al federalismo, a la representación del movimiento obrero, a derechos conquistados de los trabajadores, entre tantas otras cosas”, dijo en el recinto. “El rol que tiene el Parlamento es insustituible. No se pueden cambiar las reglas de juego justificando un momento de crisis. Invito a reflexionar a los que hoy ejercen el oficialismo qué dirían si esta misma decisión hubiese sido tomada por gobiernos anteriores. No se pueden llenar la boca hablando de la división de poderes cuando son oposición y justificar esta barbaridad cuando les toca ser oficialismo”, añadió.

“En el debate que se está dando en la publica, confundimos la forma y el fondo y hay justificaciones de tinte ideológica que intentan fundamentar la necesidad y urgencia del mismo. Lo que sucedió es un disparate jurídico”, continuó Blanco.

“Diciembre es un mes muy complicado para nuestro país. La historia para no repetirla, hay que conocerla. Tenemos que saber de dónde venimos y a dónde no queremos volver. Queremos que se garantice la libertad de expresión y de protesta luego de que miles de argentinas y argentinas salieran a las calles genuinamente tras la cadena nacional”, aseveró el diputado socialista.

“Creemos que una mayoría construida en un ballotage da legitimidad pero eso no permite imponer una realidad al resto de las fuerzas políticas. Esta declaración de la Legislatura santafesina nos parece relevante porque no es momento de mirar para otro lado. No podemos permitir este avasallamiento a la república”, finalizó.