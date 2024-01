Fuente: (Jorge Battagliotti)

Cada 21 de enero es celebrado en todo el mundo el Día Internacional del Abrazo, una fecha que busca visibilizar el deseo de manifestar el afecto a los seres queridos, amigos y familiares. A los futboleros rápidamente se les viene a la mente "El Abrazo del Alma".



Luego del triunfo de la Selección Argentina en la final del Mundial 1978 ante Holanda por 3 a 1, Víctor Dell'Aquila, un fanático de la Albiceleste que quedó sin brazos a causa de un accidente, inmortalizó con los campeones Tarantini y Fillol un momento icónico del fútbol argentino.

La historia fue cuando terminó el partido y comenzaron los festejos. Fillol y Tarantini se abrazan, se les suma un hombre sin brazos. Ricardo Alfieri, disparó con su cámara y logró una imagen legendaria.

La historia y la serie completa de "El abrazo del alma"

Víctor Dell'Aquila es el hombre sin brazos que corre a abrazarse con Fillol y Tarantini apenas el árbitro pitó el final del partido entre Argentina 3 - Holanda 1, un 25 de junio de 1978.

Y contó que “estaba en la platea que está sobre Figueroa Alcorta, cuando faltaba poco para terminar el partido me fui bien abajo y me senté. En esa época era un pendejo, pesaba 50 kilos y tenía un buen estado. Cuando vi que el referí levantó la mano, pasé los pies, flexioné y ¡tac! Caí paradito. Pero seguían jugando, habían adicionado minutos. Entonces caminé despacito y me puse al lado del palo de Fillol. Y cuando tocó pito el juez salí corriendo en busca de alguien a quien abrazar. En un momento, Tarantini se arrodilló como rezándole a Dios. Fillol hizo lo mismo y se abrazaron. Justo llegué yo. Me frené y las mangas se fueron para adelante. Y ahí Alfieri sacó la foto. Yo la tengo dedicada por él”.

La secuencia de fotos

Ricardo Alfieri, fotógrafo de la Revista El Gráfico, retrató para la eternidad este momento, y logró variados premios debido a esta toma histórica, a la que llamó “El abrazo del alma”. Entre las 80 mil personas que rodeaban el anillo del Monumental, junto al Cuerpo Técnico de César Luis Menotti y los seleccionados, se encontraron las almas de cuatro personas, para un abrazo, que perdura hasta nuestros días.