A través de redes sociales Mirabella ya se había pronunciado a favor de defender a Santa Fe y cuestionó distintos puntos de la Ley Ómnibus. “Quiero manifestar mi rechazo a la aplicación y suba de retenciones al sector agrícola, las economías regionales y la industria que pretende aplicar el Gobierno de Milei perjudicando a Santa Fe.”, destacó.



“Javier Milei cree que el equilibrio fiscal se encuentra recortando las jubilaciones y pensiones. ¿Y si en lugar de eso empezamos a debatir los beneficios fiscales de los importadores que están en tierra del fuego o las personas eximidas de pagar impuesto a las ganancias?”, agregó el diputado.



Mirabella manifestó su fuerte apoyo a la cultura santafesina y su rechazo a las privatizaciones: “La cultura no tiene partido político. La cultura no permite grietas.Todos juntos defendamos Santa fe, defendamos nuestras bibliotecas populares, nuestros escritores, nuestros actores, nuestras salas de teatro, de cine, nuestros músicos, nuestros pintores, dibujantes, escultores.” “Manifiesto mi rechazo a la privatización del Banco Nación, clave para democratizar el acceso al crédito; a la privatización de YPF, clave en una estrategia de soberanía energética y ARSAT, clave en el desarrollo aeroespacial argentino.”



Mirabella también se pronunció a favor de los jubilados y el ambiente "En la provincia de Santa Fe hay 471000 jubilados y pensionados, no voy a votar un proyecto que vaya en contra de sus haberes". "Voy a votar siempre en favor del ambiente santafesino y esto significa que voy a rechazar que perjudiquen los bosques nativos y los humedales de nuestra provincia" concluyó.